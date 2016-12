Knalleffekt bei der letzten Gemeinderatssitzung nach emotionalen Wortmeldungen bei der Behandlung des Entschließungsantrages von Landtagsabgeordnetem Richard Hogl. Bei dieser Initiative geht es um die Straßenanbindung der S 3 an die B 3 und weiter an die S 5 nach St. Pölten.

Gemeinderat Martin Koran (Heimatliste) zeigte sich verwundert, warum gerade VP-Politiker Hogl, dessen Fraktion im Landtag über die absolute Mehrheit verfügt, die Unterstützung der kleinen Gemeinde Alberndorf benötige. Er vermutete einen „Showeffekt“.

Gemeinderat Martin Koran undseine Heimatlisten-Mandatarelehnten das Zahlenwerk ab.

ÖVP-Mandatar Erich Brunner polterte ebenso gegen den Antrag: „Der Abgeordnete soll sich um den Bau der S 3 kümmern. Die Menschen warten schon jahrzehntelang auf die Umfahrungsstraße.“ Auch die anderen Gemeinderäte wollen eine vernünftige Straße von Hollabrunn bis ins Pulkautal und lehnten den Hogl-Antrag einstimmig ab.

Schlagabtausch zwischen Koran und Hartmann

Beim Voranschlag gab es einen verbalen Schlagabtausch zwischen Heimatlisten-Gemeinderat Koran und VP-Ortschef Christian Hartmann. „Beim außerordentlichen Haushalt, etwa bei den Ausgaben für das Feuerwehrhaus, möchte ich wissen, ob es einen verbindlichen Kostenvoranschlag gibt“, so Koran. „Es ist ein Finanzierungsgespräch mit dem Land geplant. Ein genauer Termin steht noch nicht fest“, erklärte Hartmann.

Sowohl den Nachtragsvoranschlag für 2016 als auch den Voranschlag 2017 lehnte die Heimatliste geschlossen ab. Einig war man sich hingegen bei der Verlängerung des Mietvertrages mit der Jagdgesellschaft. Die Miete beläuft sich auf 50 Euro pro Jahr plus Betriebskosten.

Der Beschluss über die Kostenbeteiligung in den nächsten zehn Jahren in Höhe von rund 30.000 Euro am Neubau der Rotkreuz-Bezirksstelle in Hollabrunn ging einstimmig über die Bühne.