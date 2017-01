Unter den Fahrgästen der Buslinie „Großkadolz-Hollabrunn“ verbreitete sich das Gerücht, dass die Busse nur mehr bis zum Bahnhof Grund-Guntersdorf fahren und dort enden. Alle müssten dann in den ÖBB-Zug nach Hollabrunn umsteigen.

Die Alberndorfer VP-Gemeinderätin Renate Böhm, die an Arbeitstagen täglich den Bus benützt, vertritt die Fahrgäste aus dem Pulkautal gegenüber dem Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und wandte sich schriftlich an den Betrieb.

„Es ist korrekt, dass auf der Linie zwischen Laa und Hollabrunn zukünftig einige Kurse in Guntersdorf an die Bahn angebunden werden und nicht bis beziehungsweise aus Hollabrunn geführt werden“, lautete die Antwort. „Nur die Schülerkurse werden weiterhin durchgehend verkehren.“

Heftig reagiert die Gemeinderätin auf den angeblichen Wunsch der Bürgermeister, „dass die Busse an die Bahn angebunden werden“. „Anbinden an die ÖBB-Regionalzüge heißt ja nicht enden“, ärgert sich Böhm, die darin keine Neuerung sieht, denn die Busse fahren schon immer die Bahnhöfe an und sind dann weiter in die Bezirksstadt gefahren.

Der Lothringerplatz als beliebte Haltestelle

Die Alberndorferin kämpft auch deshalb für die Erhaltung der Buslinie, weil viele Fahrgäste am Hollabrunner Lothringerplatz aussteigen, da sich hier auch das Ärztezentrum und Arbeitsplätze der Pendler befinden. Sollte die Busverbindung eingestellt werden, müssten diese vom Bahnhof einen mindestens 15-minütigen Fußmarsch in Kauf nehmen. „Die meisten haben keinen Führerschein und sind auf die Öffis angewiesen“, schildert die Mandatarin die Situation der Betroffenen.

Der Alberndorfer Bürgermeister Christian Hartmann (VP) und Vize Manfred Baumgartner (FP) unterstützen die Anliegen ihre Gemeinderatskollegin.

In einem Schreiben an Verkehrslandesrat Karl Wilfing lobt die Mandatarin sein Eintreten für die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs in Niederösterreich und bittet den Landespolitiker, nicht auf das Pulkautal und seine Pendler zu vergessen. Im Frühjahr plant der VOR eine Informationsveranstaltung rund um die neuen Fahrpläne für die Gemeinden.