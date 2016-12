Die Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland frischt das Wohnangebot in Hollabrunn in sehr prominenter Lage auf: Bis Herbst 2017 werden insgesamt 48 Einheiten für unterschiedlichste Wohnbedürfnisse vom Jungen bis zum Betreuten Wohnen bezugsfertig sein.

Drei separate Häuser mit unterschiedlicher Nutzung

Die denkmalgeschützte ehemalige Seminarvilla aus 1910 wird behutsam adaptiert und an neueste Wohnstandards angepasst, wie Alpenland-Sprecherin Karin Gerstbauer berichtet. Die Lage sei das Plus an Lebensqualität – „absolut ruhig und trotzdem zu Fuß in fünf Minuten am Hauptplatz, in einem der zahlreichen Cafés, Pubs, Geschäfte oder bei Behörden und Schulen“.

Die Wohnhausanlage am Kirchenplatz besteht aus drei separaten Häusern mit unterschiedlicher Nutzung: eines für Junges Wohnen, eines für Betreutes Wohnen sowie Wohn- oder Büroräume in der ehemaligen Seminarvilla. Trotz der umfangreichen Sanierung soll hier der historische Charme des Gebäudes erhalten bleiben. Die Parkettböden werden saniert, ergänzt, abgeschliffen und versiegelt. Die Außenfensterflügel werden saniert, die Innenflügel werden neu ausgeführt, um bessere Wärmedämmung zu erlangen.

Gemeinschaftsgarten ist 2.000 m groß

Die Ausführung der Anlage wird von der benachbarten Siedlungsstruktur abgeleitet. Zur gemeinschaftlichen Nutzung werden Fahrrad-, Kinderwagen- und eine Gartengerätehütte, Müllraum sowie ein Kinderspielplatz errichtet. Der Gemeinschaftsgarten bietet Grün- und Freifläche auf 2.000 Quadratmetern.

Junges Wohnen kann bis zu einem Alter von 35 Jahren in Anspruch genommen werden. Je nach Jahresnettoeinkommen und Zahl der im Haushalt befindlichen Personen gibt es Fördergrenzen. Das Betreute Wohnen wird von der Volkshilfe abgewickelt. Einziehen können Pensionisten sowie Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Auch hier wird die Förderwürdigkeit entsprechend überprüft und als letzter Schritt ein Leistungspaket abgeschlossen.