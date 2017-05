Die Feuerwehrkameraden staunten nicht schlecht als sie noch am Sonntag, dem 30. April, an dem Tag, an dem sie ihren Maibaum aufstellen wollten, diesen in sieben Teile zersägt vorfanden.

Eine Krisensitzung folgte, bei der sich Kommandant-Stellvertreter Gerald Promper für eine kreative Lösung aussprach: Der größte Restteil des Baums solle als Marterpfahl aufgestellt werden. Gesagt, getan: Mit allen Würdigungen, sprich Paukenschlägen und dem Ehrenlied „Der gute Kamerad“ samt Salutschüssen stellten sie diesen mit einem Zusatztaferl, auf dem steht „Danke dem Täter für den ersten Auggenthaler Marterpfahl“, im Beisein vieler Gäste auf.

Doch damit nicht genug. In der folgenden Nacht wurde auch die originelle Notlösung Opfer eines weiteren „Anschlags“. Die Auggenthaler Wehr ließ sich nicht unterkriegen und stellte den Pfahl einfach wieder auf die Beine. Und trotzdem: Viele Kameraden bekrittelten den zweiten Umschnitt als „nicht notwendig“.

Kommandant Michael Mitterlechner stellte nun zur Ergreifung der Täter drei Kisten Bier in Aussicht.