Die Gemeinderäte von Hadres und Alberndorf haben bereits die notwendigen Beschlüsse zur Errichtung eines gemeinsamen Sammelzentrums gefasst. „Das neue Abfallsammelzentrum wird am Ortsende von Hadres an der Bahnstraße Richtung Immendorf errichtet“, freut sich Bürgermeister Karl Weber. „Wir werden das 4.400 Quadratmeter große Gemeindegrundstück demnächst an den Abfallverband Hollabrunn verkaufen“, erklärte er bei einem Besichtigungstermin.

Übergabe spätestens Frühjahr 2018

„Mit der Planung des neuen Sammelzentrums für die Gemeinden Hadres und Alberndorf wird sofort nach dem Grundstücksankauf begonnen. Einen diesbezüglichen Beschluss im Verbandsvorstand gibt es bereits“, so der Geschäftsführer des Abfallverbandes, Alfred Wunderer. „Wenn alles termingerecht über die Bühne geht, dann können die Bauarbeiten im Frühjahr beginnen.“

Das Hadreser Sammelzentrum soll baulich ähnlich wie die Zentren in Ravelsbach und Ziersdorf aussehen. „Wenn alles reibungslos abläuft, dann können wir das neue Abfallzentrum im Herbst 2017, jedoch spätestens im Frühjahr 2018 seiner Bestimmung übergeben“, meint Wunderer. Ortschef Weber, der auch Obmann des Abfallverbandes ist, schätzt die Errichtungskosten für den Verband auf rund 600.000 Euro ein.