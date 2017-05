Was sich zum Start der vergangenen Woche bereits angekündigt hatte, tat VP-Bürgermeister Erwin Bernreiter schließlich im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaus kund: Er stoppe das Vorhaben „zukünftige Nutzung des Waldsportplatzes“ mit sofortiger Wirkung.

Als Grund nannte er die Unruhe, die sich rund um das Projekt entwickelt habe. „Es kursieren Unwahrheiten. Ich will keinen Streit. Wir sind gewählt, gemeinsam zu arbeiten und ich hoffe, dass wir in diesem Sinne weiterarbeiten können“, so Bernreiter.

Lausch und Eckhardt: Verzicht auf Sondersitzung

Damit kam er der überparteilichen Initiative zur „Rettung des Hollabrunner Waldsportplatzes“ entgegen. Wie berichtet, hatte die Hollabrunner Polit-Opposition eine Sondersitzung einberufen, in der über eine Volksbefragung zur Zukunft von Kirchenwald und Waldsportplatz diskutiert werden sollte.

Christian Lausch (FP) und Alexander Eckhardt (SP) ließen sich nach der VP-Ansage nicht lange bitten und erklärten, nun auf die Sondersitzung, die am 9. Mai stattgefunden hätte, zu verzichten.

Stattdessen wird sich an diesem Tag ein Arbeitskreis mit Vertretern aller Hollabrunner Polit-Gruppierungen formieren, der einen Fahrplan für die künftige Entwicklung der Stadtgemeinde ausarbeiten soll. Auch die Bevölkerung soll eingebunden werden. Ende des Jahres sollen klare Ergebnisse am Tisch liegen. Nicht zuletzt geht es um die Frage, wo es möglich ist, Bauland zu schaffen.

In Gesprächen habe man gesehen, wer paktfähig ist

In den vorangegangenen Gesprächen mit der Opposition habe man jedenfalls gesehen, wer paktfähig ist, meinte Bernreiter kryptisch. Als Bürgermeister sei es ihm wichtig, mit und für die Menschen in Hollabrunn nachhaltige Projekte zu entwickeln. „Der gelebte Zusammenhalt zeichnet uns aus. Wir haben ein intaktes, solidarisches Gemeinwesen. Alle sollen an einem Strang ziehen“, betonte der Stadtchef.

Grünen-Gemeinderat Denis Thompson dankte für die Kompromissbereitschaft. „Ich begrüße deine Entscheidung und dein Umdenken sehr und freue mich auf den überparteilichen Arbeitskreis“, erklärte Eckhardt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem Know-how und den Ideen der verschiedenen Mandatare unter Berücksichtigung von Experten und Vereinen eine gute Nachnützungsmöglichkeit für den Waldsportplatz finden werden und Möglichkeiten der Bauplatz- und Wohnraumschaffung auch außerhalb des Waldgebietes sicherstellen.“

Auch Lausch fordert dezidiert die Einbindung von Vereinen, während Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger noch weiter geht und den Vorsitz im Arbeitskreis einem Nicht-Politiker überantwortet wissen will. Sein Wunschkandidat: Arno Klien, Obmann der Freunde des Hollabrunner Waldes. „Er ist erfahren, hat Ansehen und ist ein Kämpfer für den Hollabrunner Wald.“ Das wäre besser, „als acht bis zehn Politiker und es kommt nichts raus oder nur das, was die Mehrheitsfraktion will“.