Herbert Leebs Gemeinde Grabern hatte 2006 exakt 1.354 Einwohner. Zehn Jahre später sind es 1.525 Einwohner. Mit diesem Anstieg von 12,6 Prozent führt die Gemeinde den Bezirk an. Das macht den Bürgermeister natürlich stolz. Wer vor allem Schöngrabern beobachtet hat, dem ist die Bautätigkeit nicht entgangen, neue Siedlungen schossen empor wie die sprichwörtlichen Schwammerln.

„Wir haben einen sehr jungen Altersdurchschnitt“

„Wir haben einen sehr jungen Altersdurchschnitt“, weiß Leeb, dass sich hauptsächlich junge Familien, oder Paare, die eine Familie gründen wollen, in Schöngrabern ansiedeln. „Es gibt aber auch Wohnungen für ältere Menschen“, ergänzt Leeb. Viele junge Familien fordern in weiterer Folge natürlich auch Infrastruktur wie Volksschule und Kindergarten. „Darauf sind wir vorbereitet“, spricht das Gemeindeoberhaupt über Planungen, etwa den Kindergarten zu erweitern.

Rein in Schöngrabern seien es um die 30.000 Quadratmeter, die noch als Siedlungsgebiet erschlossen werden können. In den umliegenden Katastralgemeinden sei es ebenso viel Fläche, welche die Gemeine als Bauland bereitstellen könne.

Was macht Herbert Leebs für Zuzügler so attraktiv? „Grabern macht Grabern so attraktiv“, antwortet der Bürgermeister lachend. „Wir sind eine Landgemeinde, die das Glück hat, in der Nähe von Hollabrunn zu sein.“ So können die Graberner die Vorteile der Stadt, wie Bahnhof, Krankenhaus, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten und höhere Schulen nutzen, leben aber trotzdem in einer Gemeinde, mit Kindergarten, Volksschule und vielen aktiven Vereinen.

Alberndorf als einzige Plus-Gemeinde im Pulkautal

Nappersdorf-Kammersdorf ist die einzige Gemeinde im Land um Hollabrunn, die ein Minus bei der Bevölkerungszahl zu verzeichnen hat. Um 49 Einwohner weniger als 2006 zählte die Marktgemeinde von Gottfried Pompe im vergangenen Jahr. Das liege vor allem daran, dass sich beim Errichten von Wohnungen seit 2004 nichts getan hätte, meint der Bürgermeister. Er ist aber zuversichtlich, dass es mit der Bevölkerungszahl wieder bergauf geht.

In Nappersdorf entstehen Wohnungen, wenn alles nach Plan verläuft, wird im Herbst in Kammersdorf spatengestochen, wo in einer ersten Ausbaustufe sechs Wohnungen errichtet werden sollen.

Alberndorf ist die einzige Gemeinde im Pulkautal, die zumindest ein kleines Plus verzeichnet: Bürgermeister Christian Hartmann hält es wichtig, „dass man versucht, die Wohngemeinde so attraktiv wie möglich zu gestalten“. Man müsse Voraussetzungen schaffen, damit die Jugend nicht abwandere. „Kurzfristig gesehen helfen auch Wohnbauprojekt, aber die Zahl stagniert, wenn alle Wohnungen voll sind.“ Langfristig gesehen würde die verwurzelte Bevölkerung dazu beitragen, dass die Kinder im Ort bleiben.

Seine Gemeinde habe sich dazu entschlossen, die „alte Substanz“ im Kern der Ortschaft zu erhalten. Förderungen sollen dazu anregen, alte Häuser durch neue zu ersetzen.

„Bei uns stehen nicht sehr viele Häuser leer“, erzählt indes Bürgermeister Manfred Nigl aus Retzbach. „Sie sind innerhalb kürzester Zeit neu besetzt.“ Das seien meist Zweitwohnsitzer (rund 350), die nur am Wochenende in Retzbach verweilen und das Parkpickerl für Wien behalten wollen.

„Sterberate ist höher als die Geburtenrate“

Die Gemeinde ist aber mit einer Überalterung konfrontiert. „Die Sterberate ist höher als die Geburtenrate.“ Grenzgemeinden hätten es grundsätzlich schwerer. 1.083 Einwohner hatte Retzbach im Jahr 2006. 1.016 sind‘s heuer, um 6,2 Prozent weniger. Aufschwung hätte man sich mit der Nordwestbahn erwartet, die seit zehn Jahren wieder in Unterretzbach hält. Aber: „Wir merken das jetzt auf den Bauplätzen, dass sich immer mehr in der Nähe der Haltestelle ansiedeln“, erzählt Nigl. „Das sind durchwegs auch Hauptwohnsitzer.“

Minister Andrä Rupprechter (ÖVP) will in einem Masterplan die ländliche Region fördern. Die ersten Ideen dazu: Arbeitsplätze des Bundes in die Regionen auslagern, Ausbau der Ganztageskinderbetreuung und die Breitbandinitiative. Bürgermeister Hartmann (ÖVP) sieht das eher kritisch. „Die Breitbandinitiative ist für mich ein Schlagwort. Das lässt sich gar nicht komplett durchführen, weil man alles aufgraben müsste“, findet er.

Im Bereich der Kinder könne das nur heißen, „dorthin zu kommen, wo wir vorher waren“. Denn: „Die Förderung für Hilfskräfte im Kindergarten ist fast nahezu ersatzlos abgedreht worden.“ Und Hartmann fragt sich, welche Arbeitsplätze aufs Land gebracht werden sollen. Er würde es gerne sehen, „wenn Wünsche aus der Bevölkerung und der Gemeinde nicht immer nur abgefragt werden, sondern dass man sich auch wirklich redlich damit auseinandersetzt.“

Bürgermeister Manfred Nigl (ÖVP) hält die Breitbandinitiative für wichtig. „Wir bilden unsere Jugend aus und müssen dann zuschauen, dass sie bei uns keinen Arbeitsplatz finden und wegziehen“, bedauert er. Heimarbeit wäre durch die neue Technologie besser möglich. „Neue Fabriken verträgt unsere Gegend eh nicht.“

Priorität Nummer eins hat aber für ihn: „Jeder sollte in Österreich gleich viel wert sein.“ Er spielt damit auf den Finanzausgleich an, bei dem Steuern an Städte und Gemeinden verteilt werden. „Wien bekommt doppelt so viel wie wir, bei uns sind‘s 400 Euro pro Kopf.“ Das sollte seines Erachtens überdacht werden.