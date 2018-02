Innerhalb eines Jahres – zwischen 1. Jänner 2017 und 1. Jänner 2018 – ist die Bevölkerung des Bezirks um 0,1 Prozent geschrumpft. In absoluten Zahlen sind das 50 Personen. In den Gemeinden halten sich Zuwachs und Rückgang die Waage: Zwölf der 24 Kommunen im Bezirk Hollabrunn freuen sich über mehr Bürger.

„Wir haben viele Wohungen geschaffen“

Im genannten Zeitraum wuchs Grabern um 68 Personen an, damit führt die Gemeinde von Herbert Leeb das Bezirksranking klar an. Als er die Gemeinde 2005 übernommen hat, zählte sie 1.357 Einwohner. Mit 1. Jänner lebten 1.640 Menschen in Grabern.

„Wir haben vor zehn Jahren eine Siedlungsentwicklung beschlossen und damit offenbar das getroffen, was gesucht wird“, meint Leeb. Nämlich Bauland am Rande von Städten. Durch Vereine, Schulen und Kindergarten werde den Menschen ermöglicht, sich rasch in das gesellschaftliche Gefüge zu integrieren.

Bürgermeister Josef Klepp ist mit dem Bevölkerungszuwachs in Maissau überaus zufrieden. „In unserer Gemeinde wurden in den letzten Jahren viele Wohnungen geschaffen und Baugrundstücke zur Verfügung gestellt.“ Besonders erfreulich sei die Tatsache, dass im Ortszentrum von Maissau mehrere Objekte für Wohnzwecke revitalisiert wurden und so eine nachhaltige Belebung des Stadtkerns erreicht werden konnte.

Maissau punktet mit Bahn & Bundesstraße

Dass die Amethyst-Stadt gerade für Zuzügler interessant ist, führt Klepp auf die Nähe zur Franz-Josefs-Bahn und die Lage an der Horner Bundesstraße zurück. In nächster Zeit soll Bauland in den Ortsgemeinden Grübern und Limberg geschaffen werden.

„Vor allem sind die richtige Infrastruktur sowie ein funktionierendes Vereinsleben wichtig, um die Jugend im Ort zu halten“, betont der Gemeindechef, dem Investitionen in Kindergärten und Schule ein besonderes Anliegen sind.

Hans Gartner blickt in eine positive Zukunft

Während Maissau im Vergleich zum Vorjahr um 21 Personen anwuchs, schrumpfte die Schmidatalgemeinde Ziersdorf.

Ziersdorf:Hans Gartner kann sein Minus von 22 Personen erklären und blickt in eine rosige Zukunft. | NOEN

„Der reduzierte Einwohnerstand ist einfach zu erklären: Bei den 22 Personen handelt es sich um Flüchtlinge, die unsere Gemeinde verlassen haben“, weiß Bürgermeister Hans Gartner.

Mit der Bevölkerungsentwicklung ist er grundsätzlich zufrieden, denn: „Mit der Jubiläumssiedlung und dem Betreuten Wohnen konnten wir einen sehr guten Zuzug verzeichnen.“

Sein Blick in die Zukunft ist positiv: „In Radlbrunn und Großmeiseldorf wird Wohnraum geschaffen, in Ziersdorf das betreubare Wohnen um 15 Wohneinheiten erweitert.“

Marihart: „Wir halten uns stabil“

Pulkaus Bürgermeister Manfred Marihart will das Plus von 1,2 Prozent (19 Personen) im Vergleich zum Vorjahr nicht überbewerten: „Ich sage einmal: Seit zehn Jahren halten wir uns stabil.“

Pulkau:Manfred Marihart hält seine Gemeinde seit zehn Jahren einwohnertechnisch stabil. | NOEN

Recht ordentlich, denn Pulkau hatte im Jahre 2002 noch 1.546 Einwohner, heuer sind’s 1.560. „Ich behaupte, dass der Wohnbau mit all seinen Nachteilen schon mehr Vorteile bringt.“

Man müsse den Leuten etwas bieten. Zum Nachteil zählt er: „Teilweise ziehen Leute zu, die soziale Probleme haben. Dann zahlt die Stadtgemeinde mit, aber das muss man in Kauf nehmen.“

Das Bereitstellen von Bauplätzen fällt Pulkau schwer („Ein Riesenproblem.“). Zumindest Reihenhäuser kann die Stadt errichten lassen. Außerdem: „Wir sind sehr wohl bemüht, die Infrastruktur zu erhalten.“ Ärzte, Gasthäuser, Schwimmbad und Vereinskultur zählen dazu.

Pulkau will Kinderbetreuung ausbauen

Die Stadt denkt gerade intensiv nach, die Kinderbetreuung auszubauen. „Wir überlegen, ein Haus am Rathausplatz dafür zu nutzen. Kein Hort, weil der nicht immer voll sein wird, aber es wird sicherlich andere Möglichkeiten geben“, erklärt Marihart. Grundsätzlich sei es für eine Gemeinde „ein ganzer Haufen, den man braucht“, um die Abwanderung einzudämmen.

Retz: Helmut Koch will die Bildungsstadt mit Investitionen für NMS und HLT aufwerten. | NÖN-Archiv

Retz verzeichnet ein leichtes Minus, aber: Zieht man die Einwohnerzahl aus dem Jahr 2002 heran, wohnen heute um fast 50 Personen mehr dort. „Die Bauaktivität ist nicht schlecht in Retz“, sagt Bürgermeister Helmut Koch.

Vieles sei in Planung, etwa 14 Wohnräume im ehemaligen Sparkasse-Haus. Bauplätze sollen in Unternalb und Obernalb aufgeschlossen werden, auch in Retz. Man setzt außerdem auf Investitionen im Bildungsbereich – zum Beispiel in die Sanierung der NMS –, um die Bildungsstadt aufzuwerten.