Im Vorjahresvergleich sind das um 1,5 Prozent weniger. Das weist die aktuelle AMS-Statistik aus. Deutlich zurück ging erneut die Arbeitslosigkeit bei den Jungen bis 25 Jahre (-9,8 %). Weiter steigend ist die Zahl der Jobsuchenden bei den über 50-Jährigen (+2.1 Prozent). Etwas rückläufig ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen.

Mit dem niederösterreichweiten Rückgang der Arbeitslosenzahlen (-9,7 %) hält Hollabrunn allerdings nicht mit. Außerdem fällt auf, dass sich gegenüber dem Vorjahr um 42 Personen mehr in Schulung befinden. Nimmt man die Zahl der Arbeitslosen und der Personen in Schulung, ergeben sich 2.257 Jobsuchende – und das sind um 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

