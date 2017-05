Rund 1.200 Besucher nahmen von Februar bis April die Gelegenheit wahr, sich in Kaffeehaus-Atmosphäre mit der VP-Nationalratsabgeordneten Eva-Maria Himmelbauer zu treffen. 1.500 Kaffees und Mehlspeisen wurden konsumiert. Alle 24 Gemeinden im Heimatbezirk der Weinviertler Politikerin wurden besucht, um Bürgernähe zu demonstrieren und eine Plattform für regional- und bundespolitische Gespräche zu schaffen.

„Ich wollte den Menschen meine Arbeitsweise näher bringen“, betont Himmelbauer. Den Besuchern sei es ein Anliegen gewesen, persönliche Erfahrungen zu teilen, die für die politische Arbeit der Abgeordneten von Bedeutung sein können.

Was waren die großen Themen? „Gesundheit, Kinderbetreuung – hier bin ich froh, dass ich in einem konkreten Fall bei einem behinderten Kind rasch helfen konnte – und die Sicherheit des Arbeitsplatzes“, erinnert sich die Abgeordnete. Gerade bei Letzterem sei einiges passiert. So gibt es ein Investmentpaket für die Gemeinden, um die regionale Wirtschaft zu stärken. Für den Bezirk Hollabrunn ist eine Million Euro im Topf. „Viele wollen wirklich arbeiten“, so Himmelbauer, „ich hab‘ aber leider auch keinen Arbeitsplatz in der Hosentasche“.

"Thema Integration wird uns weiter begleiten“

Der Breitbandausbau zur Stärkung der ländlichen Region wurde ebenso diskutiert. Grobplanungen, wo ausgebaut wird und wie vorhandene Netze zusammengeschlossen werden können, gebe es bereits.

Im Bereich der Bildung ist es der VP-Politikerin wichtig, dass die Lehrmethoden und Materialien an die heutige Zeit angepasst werden.

Mit einer Dame aus Retz habe es ein intensives Gespräch über die Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren gegeben. „Gerade dieses Thema habe ich für den zuständigen Ausschuss des Nationalrats federführend verhandeln dürfen.“ Für Himmelbauer steht fest: „Leben ist nicht patentierbar.“ Das gelte für Lebewesen ebenso wie für Pflanzen.

Die Flüchtlingskrise ging freilich auch nicht spurlos an der Kaffeehaus-Tour vorbei. „Das Thema Integration wird uns weiter begleiten“, ist die Abgeordnete überzeugt. Deshalb werde in Sprach- und Wertekurse investiert.

„Wir sind gewählte Volksvertreter und haben zu arbeiten“

Etwas, das die Hollabrunner Bürger auch immer wieder ansprachen, war die Gesprächskultur im Parlament und der Streit unter den Parteien. Das gefalle den wenigsten. „Zu recht“, meint die VP-Mandatarin. „Wir sind gewählte Volksvertreter und haben zu arbeiten“, zeigt Himmelbauer Verständnis für den Unmut der Bürger. Deshalb gibt es seit Anfang April eine Plattform, die Initiative für Qualität in der Politik, auf der unter anderen der Umgang miteinander thematisiert wird, aber auch, wie Debatten sachlich ablaufen sollten.

„Hier hinterfragen wir, was verbessert werden kann. Was sich geändert hat und, ob das von außen auch wahrgenommen wird“, erklärt die 30-Jährige. Die Plattform stehe Mandataren aus allen Bundesländern, Ebenen und Fraktionen offen.

All diese Erfahrungen der Kaffeehaus-Tour will die Abgeordnete nicht missen. „Es waren Begegnungen auf Augenhöhe“, erzählt sie, dass sie auf die Menschen zuging, um die eine oder andere Hemmschwelle abzubauen. „Natürlich sind viele Emotionen da. Aber das gehört dazu und ist gut. Denn solange Emotionen da sind, bewegt sich etwas.“