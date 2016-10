Ein Zuwachs des Stellenangebots ließ die Zahl der Jobsuchenden im Bezirk Hollabrunn auf unter 1.400 sinken. 1.396 Arbeitslose im September sind um 96 (6,4 %) weniger als im August. Im Vorjahresvergleich ergibt sich im Gegensatz zum NÖ-Trend ein kleines Minus bei den Arbeitslosenzahlen.

850 Personalanforderungen seit Jänner sind um 12,9 Prozent mehr als im Vorjahr. „Naturgemäß sind das nicht ausschließlich zusätzlich Jobs, sondern auch Austauschprozesse“, relativiert Mukstadt die Statistik. Die Bezirksbilanz belege, dass im September 300 Menschen arbeitslos wurden und etwas gleich viele mit Unterstützung des AMS einen neuen Arbeitsplatz gefunden haben.

Ausgaben für den privaten Konsum seien durch die seit Jahresanfang wirksame Steuerreform gestiegen. „Damit wurden die Gastronomie, der Tourismus- und Dienstleistungsbereich sowie der Einzelhandel zu Beschäftigungstreibern“, weiß Mukstadt. „Vom vorübergehenden Rückgang der Arbeitslosigkeit profitieren daher hauptsächlich Frauen.“

Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt

Aktuelle Wachstumsprognosen gehen davon aus, so der AMS-Leiter, dass die Konjunkturbelebung nicht anhalten werde. Nach dem Zwischenhoch werde es zunächst saisonal bedingt zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen. Für 2017 zeichne sich aufgrund des geringen BIP-Wachstums keine Trendwende ab.

„Qualifizierte Arbeitskräfte in der Mitte des Berufslebens werden auch dann relativ gute Jobchancen haben. Schwieriger wird es für die ältere Erwerbsgeneration und Menschen mit eingeschränkter Eignung, Mobilität oder gesundheitlichen Handicaps“, sagt Mukstadt. Diese Gruppen seien mit zunehmender Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt konfrontiert.

Zuletzt waren 303 Arbeitslose länger als zwölf Monate auf Jobsuche. Seit Jahresbeginn konnte das AMS 78 Langzeitarbeitslosen zu einem neuen Arbeitsplatz verhelfen.

Trendumkehr am Lehrstellenmarkt

Die Zahl der Jobsuchenden im Alter bis 25 Jahre hat mit 198 im September erstmals die 200er-Grenze unterschritten. Es handle sich dabei um einen nachhaltigen Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit, der seit dem Vorjahr anhält, erklärt der AMS-Experte.

Am Lehrstellenmarkt manifestiere sich eine Trendumkehr: Gab es vor einigen Jahren noch einen Lehrstellenmangel, so wird es in vielen Ausbildungsberufen zunehmend schwierig, interessierte und geeignete Jugendliche zu finden. Um dieses Manko auszugleichen und weniger begabten oder geförderten Jugendlichen eine Berufsausbildung zu ermöglichen, werden diese in Überbrückungslehrgängen des AMS „ausbildungsfit“ gemacht.

Innerhalb der älteren Erwerbsgeneration setze sich der Anstieg der Arbeitslosigkeit ungebrochen fort, so Mukstadt: „Wir konnten heuer fast 400 Golden Ager in Beschäftigung bringen. Es ist aber wie ein Kampf gegen Windmühlen.“ Jeder dritte Arbeitslose ist älter als 50.