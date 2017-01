Die Feuerwehren des Bezirks Hollabrunn bitten auch in diesem Jahr zum Tanz. Mit dem 11. Unterabschnittsfeuerwehrball in Kleinweikersdorf sowie den Feuerwehrbällen in Rohrbach und Unternalb wurde am vergangenen Wochenende die „FF-Ballsaison“ eingeläutet.

Am kommenden Wochenende geht es nahtlos weiter mit dem Immendorfer Feuerwehrball im Gasthaus Müll (mit „New4Mation“, Damenspende, Versteigerung, Mitternachtseinlage) und dem Maissauer Feuerwehrball im Musikheim (mit „Die Clarks“, Tortentombola).

Auch bei den Feuerwehren Goggendorf, Haugsdorf, Breitenwaida, Untermarkersdorf und Zemling laufen bereits die Vorbereitungen für die Veranstaltungen, die noch im Jänner stattfinden.

Alle Termine finden Sie in Ihrer Hollabrunner NÖN.