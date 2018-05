Der mit einem – von Schwarz-Blau im Landtag abgeschmetterten – Antrag verbundene Ruf des Neo-Landtagsabgeordneten Georg Ecker (Die Grünen) nach einem zweigleisigen Ausbau der Nordwestbahn bis nach Hollabrunn hatte den VP-Landtagsabgeordneten Richard Hogl in der Vorwoche zu einem scharfen Konter veranlasst. Die Forderung sei, kurz zusammengefasst, nicht zu Ende gedacht. Seine Kritik an den Grünen will er aber nicht als Unverständnis gegenüber den Pendlern verstanden wissen, stellt Hogl nun in einer Aussendung klar.

„Die Kritik an der grünen Oberflächlichkeit rund um die Forderung nach einem zweigleisigen Ausbau sollte kein Kleinreden des Ärgers der Pendler sein“, hält der VP-Bezirkschef fest. Der Ärger der Pendler sei verständlich, weshalb Verbesserungen in Arbeit seien.

Bis spätestens 2021 sollen die 4020-Garnituren durch moderne Wägen ersetzt sein.

"Die neuen Garnituren bringen bis zu 100 Plätze mehr pro Zug entlang der S 3“, erklärt Hogl. Bis 2023 werde es auch auf der Linie bis Retz durch den Einsatz von neuen Doppelstockzügen 100 Plätze mehr pro Zug geben. „Das bedeutet 300 Plätze mehr pro Stunde in Hauptverkehrszeiten.“ Die Auslieferung der Cityjet-Fahrzeuge erfolge laufend, weshalb es schon zuvor zu erhöhten Kapazitäten kommen werde.

„Durch die grüne Beteiligung an der Wiener Stadtregierung sollte den Abgeordneten der Grünen auch bekannt sein, dass ein Ausbau und zusätzliche Züge erst durch Infrastrukturmaßnahmen in Wien Sinn machen. Sonst würden die Züge gar nicht weiter als bis nach Wien Floridsdorf verkehren können.“ Richard Hogl, VP

Ein zweigleisiger Ausbau stelle hingegen keine schnelle Lösung dar, so Hogl, und müsse gut vorbereitet sein. Die Kosten beziffert er mit 13 Millionen Euro pro Kilometer und mahnt Sorgfalt in der Planung ein. Dazu brauche es Partner wie das Ministerium, den VOR und die ÖBB Infrastruktur AG, welche die Rahmenbedingungen wie Kosten, Nutzen und Zeithorizont untersuchen und formulieren. „Ein solches Projekt für eine strategische Infrastrukturentwicklung soll ab 2019 auf Basis des NÖ Infrastrukturvertrages durchgeführt werden.“

Der frühere Hollabrunner SPÖ-Stadtrat Günter Schieder wunderte sich indes über Hogls Worte, der den Grünen Unkenntnis und Verantwortungslosigkeit vorwarf. „Jetzt bin ich zwar nicht der Anwalt der Grünen, aber die Forderung nach zweigleisigem Ausbau der Nordwestbahn wird vonseiten der SPÖ schon seit 1989 gefordert. Die Aussage von Hogl zeugt nicht nur von Zynismus und Unkenntnis, sondern entlarvt auch die Politik der ÖVP“, meint Schieder.

„Experten schätzen die tatsächlichen Kosten auf rund die Hälfte der von Richard Hogl angegebenen Summe. Auch die Streckenlänge wurde falsch angegeben. Jetzt werden schon Witze gemacht, ob wir eine dreigleisige Strecke erhalten sollen oder eine eigene Haltestelle bei uns in Immendorf errichtet wird.“ Richard Pregler, SP

Es genüge nicht, Fotos, Plakate und Medienberichte im Wahlkampf zu präsentieren. Gehe es um die konkrete Umsetzung, trenne sich die Spreu vom Weizen. Noch vor rund zehn Jahren seien andere VP-Töne zu hören gewesen, erinnert sich Schieder: „Der damalige Bezirksvorsitzende Heribert Donnerbauer bezeichnete den Ausbau als dringend notwendig. Diese Forderung ist noch immer aktuell und auch finanziell machbar.“

SPÖ-Bezirkschef Richard Pregler lässt einstweilen ausrichten: „Unsere Türen stehen offen zum Gespräch und herzlich gerne unterstützen wir bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen bei den ÖBB.“