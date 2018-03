Bluttat im Weinviertel: Frau mit Stichwaffe getötet .

Im Niederösterreich ist nach dem Mord an einer zweifachen Mutter in Schwechat (wir berichteten) am Donnerstagvormittag eine weitere Bluttat verübt worden, deren Opfer nach Polizeiangaben ebenfalls eine Frau ist. Die Tat geschah im Bezirk Hollabrunn.