„Es waren etwa 20 Beamte da. Alle bewaffnet, in schwerer Montur und niemand will jetzt etwas davon wissen“, ist ein Aspersdorfer über die Geschehnisse in seinem Heimatort beunruhigt. Dienstagnacht (27. Februar) sei ein großer Polizei-Zugriff erfolgt. Sogar die Cobra sei im Einsatz gewesen und habe zwei Männer, die 20 Jahre alt seien, festgenommen, heißt es in Aspersdorf.

Im Dorf wolle man den Bewohnern weismachen, dass die beiden lediglich wegen eines „Lausbubenstreichs“ festgenommen wurden. Das ist für den NÖN-Leser aber nicht glaubwürdig: „Wenn eine derartige Armee einfällt, dann sind die gefährlich!“ Die Männer seien in einen Überfall in Wien verwickelt gewesen und danach im Elternhaus von einem der beiden in Aspersdorf untergetaucht. Der Zugriff der Cobra erfolgte über den Hinterhof eines Nachbarn.

Harald Sörös, Sprecher der Landespolizeidirektion Wien, bestätigt auf NÖN-Nachfrage, dass am Dienstag zwei mutmaßliche Täter nach einem Raub in einem Restaurant im 12. Bezirk im Zuge eines Zugriffs des Einsatzkommandos Cobra und des Landeskriminalamtes Wien festgenommen worden sind. Eine dieser Festnahmen war in Aspersdorf. Mehr Details könne die Polizeidirektion derzeit nicht bekannt geben, da die Ermittlungen noch im Gange sind.