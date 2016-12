„Die Unterlagen sind für den oder die Diebe unbrauchbar und wertlos“, sagt der Mann, der namentlich nicht genannt werden will. Für einen Hinweis, der zum Auffinden der für ihn so wichtigen Dokumenten führt, setzt der Unternehmer nun eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro aus.

Der Lkw war am Dorfplatz der Ravelsbacher Katastralgemeinde Parisdorf „vor der Haustür“ geparkt, als eine Scheibe eingeschlagen und der Diebstahl begangen wurde. Es sei anzunehmen, dass Bargeld oder andere Wertgegenständen in den Taschen vermutet wurde, meint der Geschädigte. Der Korb habe sich im Fußraum befunden, wodurch ein Teil der Glassplitter hineingefallen sein muss.

Leider habe aber die Polizei keine brauchbaren Spuren gefunden – nur so viel, dass der Abtransport mit einem Fahrzeug erfolgt sein musste. Die auffälligen Dokumententaschen seien im Einzelhandel nicht erhältlich und mit einem Adressfeld versehen. „Sicher wurde die wertlose Beute bereits in der Natur oder anderwärtig entsorgt. Ich hoffe, dass zumindest Teile davon wieder auftauchen“, so der Unternehmer.