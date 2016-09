„Wir ham einen guten Wein! Oder nicht?“, sagte Landtagsabgeordneter Richard Hogl (ÖVP) bei der jüngsten Sitzung des NÖ Landtags. Die Weinlese hat im Bezirk bereits begonnen. Die NÖN erkundigte sich bei den Winzern, wie’s um Qualität und Quantität des neuen Jahrgangs bestellt ist.

„Es ist ein Pokern, aber wir riskieren’s“

„Wir warten noch auf ein Grad mehr“, erzählt der Guntersdorfer Heinz Hausgnost, dass die Weinlese für seine Familie noch nicht begonnen hat. „Wir sprechen aber von den Mostgraden“, klärt Gattin Elisabeth auf, dass es hier um den Zuckergehalt und nicht etwa um die Temperaturen gehe. Je mehr Geduld der Winzer habe, umso schönere und feinere Weine könne er keltern.

„Es ist ein Pokern, aber wir riskieren’s“, sagt Heinz Hausgnost. Für den Wein ist die Witterung in dieser Saison perfekt gewesen, die Weinstöcke wurden optimal versorgt. „Nur den Frost Ende April hätten wir nicht gebraucht“, sagt Vinothekenbesitzerin Hausgnost. „Wir sind aber mit einem blauen Auge davongekommen“, waren andere Regionen weit schlimmer betroffen. Bei den Hausgnosts wird übrigens noch per Hand gelesen. „Von der Menge her wird es sicher etwas weniger werden. Aber durch den späteren Austrieb wird die Qualität gut bis sehr gut“, ist die Wein-Expertin zuversichtlich.

„Wir haben superschöne Tage und kühle Nächte, da können sich die Aromastoffe noch gut einlagern“, stimmt Landeskammerrat Reinhard Zöchmann den Hausgnosts zu. Der Roseldorfer Winzer hat bereits mit der Weinlese für Traubensaft und Sekt begonnen. „Mit der Hauptlese werden wir in der nächsten Woche starten“, will auch er den Trauben noch Zeit geben und die Qualität steigern. „Beim Grünen Veltliner haben wir schon mit einer Probelese begonnen, damit wir auch leichtere Weine haben.“

Gelesen wird im Hause Zöchmann per Hand, aber auch mit der Lesemaschine. Die Menge sei heuer gebietsweise sehr unterschiedlich. „Nicht nur in unserem Betrieb, das erzählen mir auch andere Winzer.“ Von der Menge her schätzt der Roseldorfer die heurige Ernte als „mittel bis gut“ ein. Anders verhält es sich mit der Qualität: „Wir können sehr zufrieden sein, die Qualität wird supergut.“

Extreme: Rebstöcke standen unter Stress

Zöchmann hat natürlich nicht nur seine Weintrauben im Blick, sondern auch die Rebstöcke: „Man merkt schon, dass der Rebstock unter extremem Stress gestanden ist“, spricht er die Trockenheit im Vorjahr, den Frost im Frühjahr und die vielen Niederschläge an. Denn diese boten im Sommer und während der Blütezeit den perfekten Nährboden für Krankheiten. „Damit haben wir als Winzer natürlich wenig Freude.“

Zweigeteilt offenbart sich die Weinernte in der Gutsverwaltung Hardegg: Die Weingärten in Hadres würden gut aussehen, während sich gen Westen die Frostschäden bemerkbar machen. „Zum Glück sind wir versichert, das hat geholfen“, ist der Seefeld-Kadolzer Gutsherr Maximilian Hardegg froh. Der Minimalschnitt wurde im Folgenden probiert. „Das hat sich sehr gut bewährt“, ist Hardegg zufrieden. „Das war für uns heuer die Erkenntnis.“

Der Rückschnitt erfolgt „nicht radikal“. Man lässt mehr Reben stehen, sodass mehr Augen austreiben können. Diese Naturwuchs-Erziehung lässt zudem eine dichte Laubwandstruktur entstehen, die Schutz bietet. „Man hat nachher mehr Arbeit, aber einen sicheren Ertrag“, erklärt der Gutsverwalter, der seinen Weinbau biologisch führt.

Der weitere Verlauf des Jahres sei herausfordernd geblieben: Die Feuchtigkeit barg die Gefahr für Krankheiten. „Wir waren fast täglich im Pflanzenschutzeinsatz. Das war schon sehr anspruchsvoll.“ Der trockene Herbst habe aber faule Beeren eintrocknen lassen.

Insgesamt betrachtet hielt sich der Niederschlag im Pulkautal eher im niedrigeren Bereich: „Das war kein normales Weinjahr, die überhaupt seltener werden“, weist er auf extreme Verhältnisse hin. Er spricht von einer 50-prozentigen Ernteeinbuße. „Wir haben viel gemacht für das, was wir hereinbekommen.“ Er versteht jene Winzer nicht, die sagen, „wie super alles ist“. Man müsse der Realität ins Auge blicken.

Optimistischer gestimmt ist Florian Hanousek, der für das Landesweingut Retz verantwortlich ist. Die Gegend blieb im Vergleich zu anderen von Spätfrost und Hagel eher verschont und erlebte durchschnittlich hohen Niederschlag. Die andere Medaillenseite ist, dass Schaderreger leichteres Spiel haben. Aber: „Positiv ist, dass es ab Mitte August nicht mehr geregnet hat.“ Das förderte die Reife der Trauben, hemmte Pilze und ließ Schimmel eintrocknen.

Eines fällt heuer besonders auf: Der Traubenmarkt fällt mehr ins Gewicht. „Der Traubenpreis ist im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich doppelt so hoch“, führt Hanousek aus. Traubenverkäufer profitieren davon.

Er ist zuversichtlich, dass die Weinernte in nächster Zeit problemlos verlaufen kann: „Das Wetter bleibt in den nächsten sieben bis zehn Tagen halbwegs stabil“, freut er sich.