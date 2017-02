Einen Antrag auf verpflichtende Fahreignungsbestätigungen für Senioren ab 75 wollen Team Frank und FPÖ im Landtag einbringen. Diese Causa sorgt für Zündstoff. Während Landtagsabgeordnete Gabriele von Gimborn (Team Frank), selbst Allgemeinmedizinerin, eine solche Überprüfung für „sachlich und medizinisch gerechtfertigt und notwendig“ hält, ist sich der Bezirk einig: Eine verpflichtende Fahreignungsprüfung ab einem bestimmten Alter wird nicht gewollt.

„Es gibt Vernünftige und weniger Vernünftige“

„Ich bin generell dagegen“, macht Hannes Bauer, Landesvorsitzender des NÖ Pensionistenverbandes seinen Standpunkt – und den des Pensionistenverbandes – klar. Denn: „Diese Forderung ist eine Art Altersdiskriminierung.“ Die Forderung nach einem Fahreignungstest für Senioren ab 75 hält Bauer für übertrieben.

Wenn der Arzt eine Fahruntauglichkeit feststelle, dann sollte er mit dem Betroffenen sprechen und die Situation individuell lösen. „Es gibt Vernünftige und weniger Vernünftige“, appelliert der Ziersdorfer an die Verkehrsteilnehmer, sich selbst ehrlich einzuschätzen.

Gerade im ländlichen Raum sei es aber so, dass man Mobilität brauche. „Das fängt schon beim Weg zum Arzt an. Auch wenn er nur fünf Kilometer entfernt ist, braucht man ein Auto.“ Nicht jeder sei gewillt, hier auf nachbarschaftliche Fahrdienste zurückzugreifen. Außerdem sei Fahrtauglichkeit nicht vom Alter abhängig, sondern vom Gesundheitszustand einer Person. „Es gibt Leute wie mich, die fühlen sich noch fit und andere eben nicht“, erzählt der Bauer, der im März seinen 76. Geburtstag feiert.

BH: Als Behörde appelliere man, selbst zu reflektieren

Ebenso geht es dem 84-jährigen Franz Leitl. Der Braunsdorfer fühlt sich nach wie vor rüstig, um sein Auto regelmäßig zu nützen. Der langjährige Kraftfahrer lenkte jahrzehntelang schwere Brummer für eine Spedition kreuz und quer durch Österreich. „Wir Lkw-Fahrer wurden immer wieder auf unsere Fahrtauglichkeit hin untersucht.“ Darum würde der Pensionist einer Fahrtauglichkeitsprüfung bei Senioren gelassen entgegensehen.

Otto Filipsky, der sich heuer im Oktober über seinen 105. Geburtstag freuen darf, gehört ebenso zu den rüstigen Senioren. Er war bis ins hohe Alter hinein mit dem Auto unterwegs – und besitzt nach wie vor einen gültigen Führerschein. Der Retzer entschied aber nach einem Sturz, nicht mehr ins Auto zu steigen. „Meine Nachbarin fährt mich zum Doktor“, kann er auf die Hilfe seiner Mitmenschen setzen.

Gefahr im Verzug sieht die Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn bei diesem Thema nicht. „Das ist eher ein Problem im suburbanen Raum“, erklärt Bezirkshauptmann-Stellvertreter Karl-Josef Weiß. „In unserem ländlichen Bezirk wird vieles im häuslichen Umfeld und im Familienverband abgehandelt.“ Nur im Anlassfall werde eingegriffen.

Als Behörde appelliere man allerdings an die älteren Verkehrsteilnehmer, selbst zu reflektieren, inwieweit sie in der körperlichen und geistigen Verfassung sind, als Pkw-Fahrer am modernen Verkehr teilzunehmen. Ob eine Fahrtauglichkeitsprüfung ab dem 75. Lebensjahr notwendig ist, diese Entscheidung überlässt Weiß dem Gesetzgeber.

„Wir leben in einer Zeit, in der man mit 73 noch Präsident werden kann“Landtagsabgeordnete Marianne Lembacher

Im Alltag vertraut auch Bezirkspolizeikommandant Otto Schwingenschlögl auf das Urteil der Behörde: „Wenn sich jemand im Straßenverkehr auffällig benimmt, dann wird ein Bericht an die Behörde geschickt. Diese reagiert und überprüft, ganz unabhängig vom Alter.“

Nicht so gelassen bleibt bei diesem Thema die ehemalige Landtagsabgeordnete Marianne Lembacher: „Mich ärgert diese Forderung sehr“, ist die Seniorenbundobfrau im Bezirk erbost über das Ansinnen der FPÖ und dem Team Frank. „Die Lebenserwartung steigt, die Menschen bleiben heute immer länger aktiv.“ Eben weil die Menschen länger fit sind, hält sie eine Fahreignungsprüfung ab 75 Jahren für diskriminierend.

„Wir leben in einer Zeit, in der man mit 73 noch Präsident werden kann“, nennt sie etwa Bundespräsident Alexander van der Bellen als prominentes Beispiel. „Oder Frau Schieder, die mit über 90 noch Tischtennis spielt“, erinnert Lembacher an die rüstige Hollabrunnerin – die übrigens nicht mehr Auto fährt.

Außerdem sei es gerade am Land ein Problem, wenn man nicht mehr mobil ist. „Ich wäre aufgeschmissen“, sagt die 67-jährige Wilhelmsdorferin.