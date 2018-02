Am Freitagvormittag ereignete sich auf der L 27 zwischen Oberthern und Hollabrunn ein Verkehrsunfall.

Eine Lenkerin hatte die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Wagen überschlug sich über eine Böschung und landeten schließlich am Dach liegend in einem Acker. Als die FF Hollabrunn eintraf, befand sich die Frau noch im Pkw, war jedoch nicht eingeklemmt. In Absprache mit dem Notarzt wurde sie mit dem Rettungsbrett befreit.

Die Unfalllenkerin wurde mit dem Rettungswagen des Roten Kreuzes Großweikersdorf ins Klinikum Hollabrunn gebracht. Die FF Hollabrunn transportierte das demolierte Fahrzeug ab. Ebenfalls im Einsatz waren die Feuerwehren aus Großwetzdorf, Sonnberg-Wolfsbrunn sowie Thern. Beamte der Polizeiinspektion Hollabrunn regelten für die Dauer der Bergung den Verkehr.



Im Einsatz standen:

Freiwillige Feuerwehr Großwetzdorf

Freiwillige Feuerwehr Hollabrunn

Freiwillige Feuerwehr Sonnberg-Wolfsbrunn

Freiwillige Feuerwehr Thern