Rasch ins Gewand geschlüpft, fuhr das FF-Ehrenmitglied in Richtung des Scheines und sah, dass es in der Nähe seines Elternhauses in der Dorfstraße des Bacherlebnisdorfes Großmeiseldorf in einem Innenhof brannte.

Das Holzlager hatte dort Feuer gefangen, während im angrenzenden Gebäude zwei FF-Mitglieder schliefen und die Tochter des Hauses aus dem Schlaf gerissen wurde.

Brand konnte rasch gelöscht werden

Die Feuerwehren Großmeiseldorf (mit ihrem neuen Einsatzfahrzeug samt Wassertank), Pfaffstetten, Radlbrunn, Rohrbach und Ziersdorf rückten an und bekämpften den Brand.

„Danach lief alles wie am Schnürchen und die FF-Mannschaften konnten den Brand zum Glück rasch löschen“, berichtet Fischer. „Nicht auszudenken, wenn der Brand nicht so rasch entdeckt worden wäre und voll auf das Anrainerwohnhaus übergegriffen hätte.“

Auch das Rote Kreuz Ziersdorf und die Polizei Ziersdorf standen im Einsatz.