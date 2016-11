Dass die Sozialdemokraten an einem Wertekatalog arbeiten (siehe auch Artikel ganz unten), um Bedingungen der Zusammenarbeit mit anderen Parteien festzulegen, kostet dem freiheitlichen Bezirkschef Christian Lausch ein Lächeln: „Wenn man zusammenarbeiten will, dann braucht man keinen Wertekatalog“, nennt er etwa „Genosse Niessl“ im Burgenland als gutes Beispiel.

Die SPÖ würde gut daran tun, „die Ausgrenzung zu beenden“, denn viele frühere SPÖ-Wähler würden ihr Kreuzerl bei der FPÖ machen, meint der Parlamentarier. Lausch würde sich wünschen, in Verhandlungen das Trennende zwischen Parteien aufzuarbeiten, einen Wertekatalog brauche es dazu nicht. „Es ist schad’ ums Papier.“

Vertrauen und Vernunft seien im politischen Alltag das, was zähle. Ob der Wertekatalog in der Praxis funktionieren werde, das sieht Lausch skeptisch: „Die SPÖ hat in letzter Zeit an sehr viel gebastelt, unterm Strich ist aber nur wenig dabei herausgekommen.“

Er selbst habe in der Vergangenheit im Hollabrunner Gemeinderat gut mit der SPÖ zusammengearbeitet. -sf-