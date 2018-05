„Entdecke Dein Museum“ lautet die Devise der Veranstalter.

Am 12. und 13. Mai lädt das Museumsmanagement zum Museumsfrühling in Niederösterreich. Sechs Standorte im Bezirk machen dabei mit und präsentieren ihre Museen im besten Licht:

Die Amethyst Welt Maissau öffnet ebenso ihre Pforten wie die Galerie Untergrub. Für verspielte und Nostalgiker empfiehlt sich der Jukebox-Salon beziehungsweise das Wurlitzermuseum in Ziersdorf. In Retz hat man als Besucher gleich zwei Möglichkeiten zur Wahl. Einerseits ist das sehenswerte und soeben in die neue Saison gestartete Fahrradmuseum wie das Museum Retz und die Südmährische Galerie an diesem Wochenende geöffnet. In Hollabrunn macht das Stadtmuseum beim Frühlingsauftakt mit und wer einen Sprung über die Grenze wagt, kann dort die „Terra Technica“ erkunden.