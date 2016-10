Der Gault&Millau 2017 ist erschienen. Für den Bezirk galt es, drei der begehrten Hauben, die der Restaurant-Guide vergibt, zu halten. 2015 waren‘s noch sechs, doch mit dem von Christoph Schüller (Mailberg, zwei Hauben) und Julius Polak (Retz) kamen zwei Haubenköche abhanden.

Heuer ist kein Einbruch zu verzeichnen. Harald Pollak (Unterretzbach), Christoph Wagner (Hollabrunn) und Johannes Winkelhofer (Eggendorf am Walde) wurden bewertet und erneut mit jeweils einer Haube ausgezeichnet.

Pollak und Slama: „Wir ticken gleich“

Neben Weinen regionaler Winzer können Christoph Wagners Gäste in Wagner‘s Wirtshaus auch aus dem erlesenen Sortiment aus aller Welt auswählen, das im großen Weinkühlschrank mitten im Lokal präsentiert wird. | NOEN, Frank

„Sonja und Harald Pollak stehen am Anfang einer interessanten Entwicklung: Sie werden nämlich langsam zur Institution“, schreibt Gault&Millau heuer über Pollak’s Retzbacherhof. Das große Lob freut die beiden Wirtsleute ungemein – und eines noch: Seit neun Jahren können 13 von 20 Punkten gehalten werden. Pollaks Wirtshaus behält somit seine Haube.

„Man darf sich aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern muss am Ball bleiben“, will es Harald Pollak nicht an Engagement fehlen lassen. Die Wertung stehe für die Qualität des Wirtshauses und der Produkte, die dort verarbeitet werden. Sein Team im Service und in der Küche trage viel zum erreichten Standard bei.

Unschätzbar ist für ihn Clemens Slama, der mit ihm in der Küche steht: „Er ist ein Vollprofi und das ist ein ganz anderes Arbeiten“, ist Pollak froh über dessen Einsatz. „Wir ticken gleich und bilden eine sehr gute Kombination.“ Als eine weitere Säule nennt er Markus Schlager, der wieder im Service des Retzbacherhofs tätig ist. Ohne dieses Team könnte der Chef nicht außer Haus sein: Pollak ist Obmann der Wirtshauskultur, dadurch viel unterwegs, und etablierte mit der „Speisenwerkstatt“ ein Catering.

Bodenständigkeit betont er in der Küche: Linsen mit Serviettenknödel oder gerührtes Grießkoch werde gewünscht und wecke Kindheitserinnerungen.

Vanillepudding lässt Kinderaugen leuchten

Das ist auch der Grund, warum Vanillepudding mit Himbeersirup als Dessert serviert wird – der einzige Kritikpunkt im Gault&Millau: Daran werde man sich „nicht wirklich lang erinnern können, an den herrlich karamellisierten Grießschmarren schon“. Die leuchtenden Augen eines kleinen Mädchens, das genau diese Empfehlung – nämlich den Pudding – vom Haubenkoch persönlich erhielt, widersprechen da aber.

Als „eher durchwachsen“ wird die kulinarische Leistung von Wagner‘s Wirtshaus im Gault&Millau 2017 beschrieben. Das Spektrum reiche von „kreativ zubereiteten Feinheiten bis langweilig gekochter Hausmannskost“. Die 14 Punkte aus dem Vorjahr, und die damit verbundene Haube, behält Christoph Wagner dennoch.

Über die Auszeichnung freut sich der Haubenkoch, die Kritik hätte er sich konstruktiver gewünscht. „Die Kürbis-Kokos-Suppe ist verbesserungswürdig. Aber in welche Richtung?“, weiß Wagner nicht, ob der Test-Esser die Suppe als zu dick, zu dünn oder zu salzig empfunden hat.

Kopfschüttelnd reagieren die Wagners auf den letzten Satz der Bewertung: „Die Weinkarte bietet gute Weine aus der Region zu fairen Preisen.“ Das stimmt zwar, aber: „Unser Spektrum reicht weiter als Hausmannskost und regionale Weine“, spricht der Haubenkoch den großen Weinkühlschrank mit Spezialitäten an, der im Lokal gut sichtbar platziert ist. „Vielleicht ist mit Region ja Europa gemeint“, scherzt ein Stammgast.

Bereits zum sechsten Mal in Folge erhielt das Landgasthaus Winkelhofer in Eggendorf am Walde eine Haube. Gute Arbeit im Team, Freude am Kochen, das sind laut Johannes und Gisela Winkelhofer die Zutaten für den Erfolg. Dazu kommen viele Zutaten aus eigener Produktion: Eier, Rindfleisch, Wein und Gemüse. „Wichtiger als alle Hauben ist aber die Zufriedenheit des Gastes“, bringt es Johannes Winkelhofer auf den Punkt.

