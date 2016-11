Vergangenen Freitag wurde in St. Pölten der Kulturpreis des Landes NÖ verliehen. „Die Kulturpreisgala ist jedes Jahr ein deutliches Signal der Vitalität und Vielfalt der niederösterreichischen Kulturszene. Sie verdeutlicht, mit welchem Engagement und Enthusiasmus die Kulturschaffenden unser Land prägen und aktiv mitgestalten. Mit der Verleihung der Kulturpreise wollen wir ihre herausragenden Leistungen würdigen und der Öffentlichkeit präsentieren“ , erklärte Landeshauptmann Erwin Pröll.

Erhaltung alter Häuser in Unterretzbach

Aus dem Bezirk Hollabrunn wurden drei Preisträger vor den Vorhang gebeten: Architekt Andreas Breuss, Friedrich Damköhler mit der ARTSchmidatal – beide bekamen den Anerkennungspreis – und Gerhard Ruiss, der den „Würdigungspreis Literatur“ erhielt.

Breuss richtete in Mitterretzbach einen Streckhof her und zwar „behutsam, aber entschieden in die heutige Zeit überführend“, wie es in der Präsentation dieses Preisträgers formuliert wurde. Das Haus aus Lehm kommt ohne Kunststoffe und Zement aus. Dem Architekten liegt nicht nur der ökologische, sondern auch der individuell zeitgemäße Aspekt für die jeweiligen Bewohner am Herzen.

Mit dem Umbau in Mitterretzbach zeigt Breuss, wie man alte Häuser erhält, ohne dabei auf heutige Standards und individuelle Bedürfnisse zu verzichten. Natürliche Materialien stehen bei den Sanierungen im Vordergrund. Für Breuss ist es bereits der zweite Preis in diesem Jahr nach dem NÖ Holzbaupreis.

ARTSchmidatal als Plattform für Talente

Aus der Gemeinde Ziersdorf kamen gleich zwei Preisträger, Ruiss und die ARTSchmidatal mit Obmann Damköhler. Der bisher schon vielfach ausgezeichnete Autor Gerhard Ruiss ist seit 1979 Vorstandsmitglied der Interessengemeinschaft (IG) Autorinnen Autoren, 1978 übernahm er den Posten des Geschäftsführers. 1998 wurde er Mitglied der österreichischen UNESCO-Kommission. Zudem ist der gebürtige Ziersdorfer Gründungsmitglied des Unabhängigen Literaturhauses Niederösterreich.

Der vielseitige Künstler Ruiss sieht es als Verpflichtung, sich gesellschaftspolitisch zu engagieren: „Etwas für Frieden, Demokratie und Gerechtigkeit zu tun, ist nicht delegierbar.“

Mit der ARTSchmidatal wurde ein Verein ausgezeichnet, der das künstlerische Potenzial einer Region vielschichtig und auch über die Grenzen hinaus präsentiert. Die ARTSchmidatal bietet eine Plattform für Talente der Kunstrichtungen Malerei, Fotografie, Glaskunst, Skulptur, Literatur, Schauspiel und Musik.

Mit der ARTSGalerie im Konzerthaus Weinviertel und der Orangerie am Heldenberg, haben die bildenden Künstler Ausstellungsmöglichkeiten der Extraklasse. Zur Heimat der Autoren wurde der Radlbrunner Brandlhof, hier finden fast jeden Monat Lesungen statt.

Aber nicht nur in der heimatlichen Region sind die Mitglieder aktiv, Lesungen und Ausstellungen finden auch in anderen Bundes- und Nachbarländern statt. Hervorgehoben wurde die Offenheit gegenüber künstlerischen Ausdrucksformen und der kulturelle Gestaltungswille, der zu Kooperationen, die sowohl über Landesgrenzen als auch über Grenzen im Kopf hinweg, geschlossen werden.

Die notwendige Beharrlichkeit und Unermüdlichkeit dazu bringt der Obmann des Vereins, Friedrich Damköhler, ein.