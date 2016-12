Der Reigen der Neujahrskonzerte wird traditionell von den Hollabrunnern im Stadtsaal eröffnet. Am 1. Jänner spielt die Stadtmusik unter ihrem Kapellmeister Herbert Klinger um 15 Uhr auf. Das neue Jahr mit flotten Melodien willkommen zu heißen, ist seit dem 1.Jänner 1977 in Hollabrunn Tradition.

Die Stadtkapelle Hollabrunn. | privat

Zum 41. Neujahrskonzert haben die Musiker einige musikalische Leckerbissen einstudiert, wie die „Wiener Blut Ouvertüre“ von Johann Strauß oder „Don‘t cry for me Argentina“ von Andrew Lloyd Webber und „Skyfall “, die Titelmelodie aus James Bond. „Neben den musikalischen Darbietungen wird es wieder einige Überraschungen für das Publikum geben“, verspricht Obmann Gerhard Dungl. Durch das Programm führt bereits zum 6. Mal Karl-Gerhard Straßl.

Zeitlich sind die Ravelsbacher den Hollabrunnern dicht auf den Fersen: In der Ravelsbacher Mehrzweckhalle spielt die Jugend Deutschmeisterkapelle am 1. Jänner ab 18 Uhr auf. Für das 46. Neujahrskonzert haben sich die Ravelsbacher gleich zwei musiklaische Gäste eingeladen: die Musicalsängerin Michaela Khom und den Tenor Georg Hasenzagl.

Die Jugend Deutschmeisterkapelle Ravelsbach | zVg

Im abwechslungsreichen Konzertprogramm finden sich neben der „Festivus Fanfare“, „Zeitenwende“, dem „Donausagen Walzer“, „Die Sonne geht auf“, „Robin Hood“, „Spanische Suite“ und der „Wiener Frauenouvertüre“ auch die beiden Gesangsstücke „Writings on the wall“ und „Somewhere out there“. Von klassischen und traditionellen Werken bis hin zu modernen Stücken und symphonischer Blasmusik wird für jeden Geschmack etwas geboten.

Heilige drei Könige im Zeichen der Retzer Kapelle

Um den Feiertag der heiligen drei Könige – 5. Jänner um 19.30 Uhr und 6. Jänner um 15 Uhr – schlägt traditionell die Stunde der Stadtkapelle Retz (Bild ganz oben). Im Jahr 2017 fällt damit auch der Startschuss für das Jubiläumsjahr anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Stadtkapelle Retz.

Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das von „El Camino Real“ von Alfred Reed und „The Universal Judgement“ von Camillo De Nardis – beide Stücke wurden bereits bei der heurigen Konzertmusikbewertung der BAG Hollabrunn in Retz zum Besten gegeben – über bekanntere Stücke wie „Egmont“ von Ludwig van Beethoven bis hin zur Polka „Von Freund zu Freund“ reicht.

Wie jedes Jahr wurde bei der Stückauswahl darauf geachtet, dass für jeden Geschmack das Richtige dabei ist. Heuer gibt es erstmals die Möglichkeit, Vorverkaufskarten mit Sitzplatzreservierung für die Konzerte im Retzer Althof zu bestellen.

Die Grenzlandkapelle Hardegg lädt auch 2017 zum Konzert. | privat

Mit einem Neujahrskonzert klingt dann auch die erste Woche des neuen Jahres in der Mehrzweckhalle Langau aus. Am 8. Jänner um 14 Uhr ist dort die Grenzlandkapelle Hardegg unter ihrem Kapellmeister Johann Pausackerl zu Gast. Mit der Wiener Blut-Ouvertüre von Johann Strauss Sohn möchten die Musiker zum Jahreswechsel den typischen wienerischen Charme verbreiten.

Außerdem sind zwei großartige Sänger angekündigt: Martin Mairinger und Stephanie Baue. Dazwischen sind traditionelle und neue Blasmusikwerke zu hören, unter anderem von Jacob de Haan, den die Kapelle bei der Mid Europe in Schladming persönlich erleben konnten. Moderiert und präsentiert wird das Konzertprogramm von Erich Oberlechner, der als „die Stimme des Neujahrskonzerts“ einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Konzerte der Grenzlandkapelle hat. Prosit Neujahr!