Der Retzer Althof, Stammhaus der „IPP Hotels“, ist nicht nur für seine Themen-Brunches, Tagungen und seit Neuestem auch als renommierter SPA-Betrieb der gehobenen Klasse bekannt, er versteht sich zunehmend auch als Kulturstandort der Region. Am 5. Dezember finden hier erstmals Dreharbeiten zu einem Musikvideo statt.

Das bislang noch eher unbekannte AB-Projekt hat sein vielversprechendes Debütalbum „Dream Within a Dream“ fertiggestellt und wird dieses, nach Finalisierung des Videoclips, erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Inhaltlich geht es um die Vertonung von Lyrik, in deren Mittelpunkt vor allem angelsächsische Dichter wie Edgar Allan Poe, Walt Whitman oder William Butler Yeats stehen. Klavier und Cello sind die tragenden Instrumente, wenn ein Bogen von klassischer Musik über Balladen bis zum zeitgenössischen Pop gespannt wird.

Viele bekannte Namen hinter dem Projekt

Hinter dem Projekt stehen – neben dem Komponisten, Pianisten und Arrangeur „AB“ selbst – bekannte Namen wie der Waldviertler Gitarrist Peter Ratzenbeck, die australische Cellistin Melissa Coleman, der Schweizer Schlagzeuger Joris Dudli, der Gitarrist und Arrangeur der ehemaligen Wiener Kultband Chuzpe, Andi Kolm, der griechische Countertenor Angelos Fotiadis, die Sängerinnen Betty Semper und Elvira Kalev-Cattaneo, Opernbass Karl Huml, der kolumbianische Keyboarder Juan Carlos Paniagua und Musicalstar und Voice Coach Alexander Diepold. Mitglieder der erfolgreichen regionalen Sängerverbände leihen dem Chor ihre Stimmen.

Aufgenommen wurde im Wavegarden-Studio von Franz Schaden in Mitterretzbach sowie in den RPM-Studios in Wien. Die Dreharbeiten im Althof, geleitet von Medienprofi Bernhard Raab aus Mitterretzbach, stellen den Abschluss eines fast drei Jahre dauernden Entstehungsprozesses dar.