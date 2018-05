Seit jeher sah der Köllamaunn (heute sind es auch oft „Köllafrauen“) seine Aufgabe darin, sich um den Wein im Keller zu kümmern, Weinkultur und Kellergassen zu pflegen – ob alleine oder in geselliger Runde bei seinen „Kellerstunden“. Auch heute heißt es oft noch „Trinkst amoi?“, was gleichzeitig Aufforderung und Frage darstellt. Dabei kommen nicht nur Freunde und Bekannte in den Genuss einer Kostprobe, sondern oft auch unbekannte Gäste, die sich in den Kellergassen aufhalten.

Die „Grean“, heute als touristisches Event bekannt, war einst eine familiäre, innerbetriebliche Angelegenheit. Helfer des Weinbauern wurden eingeladen, um gemeinsam im Presshaus oder in der Kellergasse zu speisen, zu trinken und zusammenzusitzen. Es ging um den Dank für die bisherige Hilfe und um ein Bitte für künftige Aufgaben. In wenigen Orten, vor allem im Pulkautal, gibt es diesen Brauch.

Dies zu dokumentieren und die Spuren dieses Brauches zu ergründen, hat man sich mit der Einreichung fürs Kulturerbe vorgenommen – und reiht sich damit in die Liste anderer Immaterieller Kulturerbe-Traditionen, wie beispielsweise die „Wiener Kaffeehauskultur“ oder den „Perchtoldsdorfer Hütereinzug“.

Wer schriftliche Aufzeichnungen, Fotos oder Dokumente zur "Grean am Ostermontag" oder zum "Köllamaunn" hat, möge sich an Agrar Plus (02952/35223, weinviertel@agrarplus.at) wenden.

Die Einreichfrist endet mit 30. Juni 2018.