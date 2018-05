Lange Jahre war es nur noch im Antiquariat erhältlich, doch habe es immer wieder Nachfrage nach diesem Standardwerk für alle Kellergassenfreunde gegeben. Auf Wunsch des Autos gibt es nun eine dritte Auflage des Werks und eine Signierstunde am 23. Mai um 10 Uhr in der Bahnstraße 12 in Hollabrunn.

Das Buch gibt Anregungen, die Kellergassen in ihrer Ursprünglichkeit und Schönheit für die Zukunft zu erhalten. Es ist für alle Kellerbesitzer gedacht, die ihren Keller renovieren, umbauen oder neu errichten wollen. Professionisten wie Baumeister, Maurer, Zimmerer, Dachdecker, Spengler oder Tischler finden Planskizzen und Empfehlungen in reicher Zahl.

Professor Leierer betont auch, wie wichtig das Buch für alle Bürgermeister sei, die Kellergassen in ihren Gemeinden haben. Er wird am Mittwoch bis 11.30 Uhr im Büro von Agrar Plus eine Signierstunde vornehmen und sich Zeit für Gespräche mit Interessierten nehmen.

„Zukunft Kellergassen" ist um 29,90 Euro in Buchhandlungen sowie direkt beim Verlag Agrar Plus in Hollabrunn erhältlich.