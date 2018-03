Über den „Anschluss“ in Hollabrunn berichtete die „Landzeitung“ vom 16. März 1938 folgendermaßen: „Die nationale Wende in Österreich ist auch in Hollabrunn in der Nacht auf Samstag unter stürmischem Jubel aller Bevölkerungskreise zur Kenntnis genommen und von der nationalen Führung hervorgekehrt worden. Rathaus, Bezirkshauptmannschaft, Post, Bahn, Polizei, Gendarmerie usw. wurden noch in der Nacht besetzt.“

Am 30. März 1938 kam Gauleiter Bürckel nach Hollabrunn, um für die Volksabstimmung am 10. April Stimmung zu machen. Die „Landzeitung“ schloss ihren Bericht damals mit den Worten: „Der rauschende Beifall war ein unzweideutiger Beweis dafür, dass dieser engste Gefolgsmann des Führers nicht enttäuscht werden wird. Als er mit den Worten schloss: Herrgott erhalte uns den Führer!, da standen 10.000 niederösterreichische Menschen wie ein Mann auf und das Deutschland- und Horst-Wessel-Lied ist vielleicht in diesem kleinen Ort noch nie so inbrünstig gesungen worden, wie am 30. März 1938. Hollabrunn hatte seinen großen Tag.“

Quelle: „Hollabrunn - Ein Markt wird Stadt 1908 bis 1958“, Werner Lamm, Sutton Verlag