Vor zwei Jahren startete die Caritas mit „magdas Services“ ein Reinigungsprojekt. „Dabei handelt es sich um kein Reinigungsangebot wie viele andere auch, sondern es gibt vorrangig ein Ziel: Menschen mit geringen Jobchancen einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen“, erklärt Martin Gantner, Sprecher der Caritas der Erzdiözese Wien. Doch es gibt auch kritische Stimmen zu dem Projekt.

Einige Pflege- und Wohnhäuser werden schon von „magdas Services“ gereinigt. Auch jene in Hollabrunn, Zellerndorf, Unternalb und Retz werden umgestellt. Die Mitarbeiter vor Ort seien informiert. Jene Kollegen, die bisher für die Reinigung der Häuser zuständig waren, können übernommen werden oder sich auf Kosten der Caritas für den Bereich der Pflege umschulen lassen.

Bildungskarenz nicht für alle gute Alternative …

Ein Vorzeigeprojekt, wie’s scheint. Doch die NÖN erhielt ein Schreiben, in dem der anonyme Verfasser meint, dass es in Wirklichkeit nur darum gehe, die Gehälter der Reinigungskräfte zu drücken. Die bisherigen Reinigungskräfte seien gezwungen worden, aus dem Caritas-Kollektivvertrag auszuscheiden und bei der deutlich schlechter zahlenden Firma „magdas“ zu arbeiten.

Alternative wäre ein Jahr Bildungskarenz für die Ausbildung zum Behindertenbetreuer, wofür sich aber nicht jeder geeignet fühle. Leute, die teilweise seit 20 Jahren bei der Caritas beschäftigt sind, würden ihren Job verlieren oder teilweise ein Drittel weniger verdienen. Der nun angebotene Bruttoverdienst liege bei 8,77 Euro pro Stunde.

„Wir verstehen, dass eine solche Veränderung auch Fragen aufwirft“, sagt ein Caritas-Sprecher auf NÖN-Nachfrage. Man sei mit den Mitarbeitern in guten Gesprächen und sehr zuversichtlich, dass für alle Kollegen, für die es veränderte Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz bedeutet, gute Lösungen gefunden werden. In den meisten Fällen sei das bereits gelungen.

„So können vier Kolleginnen, die bereits kurz vor der Pensionierung stehen, in ihrem bisherigen Dienstverhältnis bleiben bzw. aus diesem in Pension gehen. Sieben Kolleginnen werden aus heutiger Sicht die Chance nutzen, bei Übernahme der Kosten durch die Caritas eine Ausbildung zur Pflegeassistenz zu absolvieren, mit der sie künftig auch mehr als bisher verdienen können“, erklärt der Caritas-Sprecher.

Die Umstellung in den vier Standorten im Bezirk Hollabrunn soll mit September 2018 erfolgen.