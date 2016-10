Neue Plattform für zündende Ideen .

Die Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg ist mit einem neuen Projekt in den Herbst gestartet. Der Weinviertler Ideenpool lädt Jung und Alt ein, sich Gedanken über die eigene Lebensqualität zu machen und zu überlegen, was jeder in seiner Umgebung immer schon angehen oder ausprobieren wollte.