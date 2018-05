Der Partybus, der auf Initiative der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg und von Jugendgemeindräten aus dem Bezirk ins Leben gerufen wurde, wurde äußerst gut angenommen, wie die Retzer Jugendvertreterin Claudia Schnabl berichtet. „Besser als erwartet, denn einzelne Busse waren sogar überfüllt, sodass nicht alle Fahrgäste mitgenommen werden konnten.“ Daher werde künftig mit Anmeldungen gearbeitet.

Problematisch war auch, dass sich einzelne Fahrgäste in den Bussen übergeben mussten oder sich nicht ans Rauchverbot hielten. „Das ist inakzeptabel!“, betont Schnabl. Künftig werden deshalb auch Securitys mitfahren, die auf die Einhaltung der Busordnung achten. Fahrgäste, die zu betrunken sind oder im Bus rauchen, werden nicht mitgenommen oder verwiesen.

Bereits am kommenden Samstag startet der nächste Festl-Express zur Sitzendorfer Party („Sitzendorf Revolution“). Die aktualisierten Fahrzeiten sowie Anmeldemöglichkeiten gibt es auf https://www.facebook.com/festlexpress/.

Für Route 1 muss die Anmeldung an festlexpress1@gmail.com erfolgen, für Route 2 an festlexpress2@gmail.com und für Route 3 an festlexpress3@gmail.com - mit Angabe von Vorname, Nachname, Abfahrtsort und Bus-Nummer für Hin- und Rückfahrt.