Der Jahreswechsel ist eine Zeit, in der sich die Menschen Gedanken über ihre Vergangenheit und Zukunft machen. Vieles soll im neuen Jahr besser und anders werden. Die NÖN fragte bekannte Köpfe im Bezirk, was sie sich wünschen.

„Frieden auf der Welt“ ist das, was sich der Retzer Dechant Clemens Beirer wünscht. „Das beginnt in den Familien, aber auch bei den Parteien und in den großen Auseinandersetzungen bis hin zu Krieg und Terror.“ Er werde sich eingehender mit Papst Franzikus und dessen Namensgeben Franz von Assissi beschäftigen. „Sie sind mit großen Konflikten groß geworden“, so Beirer. Aus ihrem Leben können Bezüge zur Gegenwart genommen werden.

Suttner schöpft Kraft aus Zeit mit der Familie

Wünscht sich mehr Zeit für seine Liebsten: Fußball-Profi Markus Suttner.sportdaten | NOEN, DPA

Den Klassenerhalt mit dem FC Ingolstadt in der Deutschen Bundesliga zu schaffen und genug Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, das wünscht sich der Wullersdorfer Legionär Markus Suttner vom neuen Jahr. Aus der gemeinsamen Zeit mit Familie und Freunden schöpfe er stets Kraft. „Wünsche sind wichtig, um Ziele stets vor Augen zu haben“, meint der 29-jährige Nationalteamkicker.

Einen „Hauptwunsch“ hat auch Raimund Hengl, Seniorchef der Schotter-Asphalt-Recycling GmbH in Limberg: „Ich wünsche mir für 2017, dass die Leute mehr auf die positiven Seiten unserer wirtschaftlichen Erfolge aufmerksam gemacht werden.“ Andernfalls würde man den jungen Leuten die Freude an der Zukunft nehmen.

„Als wir als Junge in die Wirtschaft gegangen sind, haben wir nicht mit 25 an die Pension gedacht.“ Jetzt höre man aber ständig: „Wir werden später einmal eh keine Pension haben.“ Hengl: „Wie kommen junge Menschen aus einem der reichsten Länder der Welt zu solchen Aussagen?“

Wünscht sicheine allgemein positivere Einstellung: Raimund Hengl. | NOEN

Es werde darüber geredet, dass die EU wackelt, aber nicht darüber, dass hier kein Krieg herrscht. Und es stehe nirgends, dass scheinbar doch einiges zusammengebracht wurde, denn sonst wäre Österreich ja nicht eines der reichsten Länder der Welt.

„Lage am Bausektor war und ist angespannt“

„Millionen Flüchtlinge sind in Europa, weil sie haben wollen, was wir haben“, so Hengl. „Wir sollten nicht immer jaulen, was wir nicht haben, dann wären alle glücklicher und zufriedener und wir würden mehr weiterbringen.“

Weniger optimistisch blickt allerdings der Wullersdorfer Baumeister Hans Brabenetz ins neue Jahr: „Der Bezirk Hollabrunn zählt zur konjunkturschwächsten Region in Österreich. Die Lage am Bausektor war und ist angespannt. Dieser Zustand wird sich auch 2017 nicht wesentlich verändern.“

Dass sich 2017 nicht viel ändern soll, das hofft übrigens auch SC-Retz-Kapitän Florian Anderle. Das neue Jahr solle ähnlich erfolgreich weitergehen, wie der Herbst 2016 geendet hat: „Wir haben die Fähigkeiten, das zu bestätigen.“

Gartner wünscht sich mehr Besucher

Der Kicker hofft, dass künftig mehr Fans zu den Spielen des 1. NÖN Landesliga-Teams kommen: „Gute Leistungen mit vielen Fans zu feiern, macht einfach mehr Spaß.“ Privat wünsche sich Anderle Gesundheit, denn das neue Jahr begann für ihn mit einem Schock: Sein ehemaliger Studienkollege Patrick Reithner, Kicker beim ASK Ybbs, kam in den Morgenstunden des Neujahrstags bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Mehr Fans bzw. Besucher wünscht sich Ziersdorfs Bürgermeister Hans Gartner als Betreiber des Konzerthauses Weinviertel vom Jahr 2017 vor allem bei Klassik-Veranstaltungen. Grundsätzlich sei er aber zufrieden, die Auslastung des Konzerthauses entwickle sich positiv.

Das Haus wird auch für diverse andere Anlässe vermietet. Wie sieht’s hier mit der Auslastung aus? „Auch da steigerte sich in den vergangenen Jahren die Nachfrage. Es werden wissenschaftliche Symposien veranstaltet, Geburtstage und Hochzeiten aber auch Scheidungen gefeiert“, berichtet Gartner.

50 Jahre Stadtkapelle: Einladung zum Feiern

Otto Filipskyerlebte bereits den 103. Jahreswechsel . | NOEN

Andreas Czech ist Spielertrainer des UHC Hollabrunn. Er wünscht sich ein „spannendes, hoffentlich erfolgreiches Playoff“ sowie den nächsten Schritt in der Entwicklung seiner Handballer.

Spannend wird 2017 für die Stadtkapelle Retz, sie feiert ihr 50-jähriges Bestehen. „Es ist ein einmaliges Ereignis, einen 50. Geburtstag zu feiern“, freut sich Kapellmeister Gerhard Forman. Für das Fest haben sich die Musiker viel vorgenommen. „Wir wollen Menschen in der Region erreichen und laden diese ein, mit uns zu feiern.“

Als die Stadtkapelle gegründet wurde, war er bereits über 50 Jahre alt: Otto Filipsky. Der Retzer ist im Oktober 103 Jahre alt geworden. Er wünscht sich, dass „zumindest alles so bleibt wie 2016“. Ihn beschäftigen die selben Themen wie seine Mitmenschen: „Zur Entwicklung kann ich nichts beitragen, aber es muss einmal der Krieg in Syrien zu Ende sein.“ Er hofft, dass die Menschen nicht mehr flüchten müssen „und Fuß fassen können“. „Dasselbe gilt auch für Afrika“, ergänzt er seine Wünsche für das Jahr 2017.