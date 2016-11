Der Finanzausgleich stellt die Grundlage für die Mittelverteilung der Steuereinnahmen an Bund, Länder und Gemeinden dar. Ein wichtiges Anliegen war, mehr Gerechtigkeit in der Aufteilung in Richtung der städtischen und ländlichen Regionen zu erreichen und an die zu leistenden Aufgaben der Kommunen auszurichten.