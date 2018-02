Der Hollabrunner Walter Vejchoda, Senatsrat i. R., Presshaus-Besitzer im Pulkautal und in der Region als „Kölladokta“ bekannt, ist auf Spurensuche. Von Elisabeth Nacci aus Magersdorf wurde ihm für Nachforschungen das Stammbuch von Hugo Stättner übergeben. Der Kölladokta hofft, über die NÖN-Leserfamilie einige Informationen über den darin erwähnten Personenkreis zu erhalten.

Stammbucheinträge aus 1890ern erhalten

Hugo Stättner wurde im Jahre 1876 in Zwettl geboren und studierte von 1888 bis 1890 ebendort am Stiftsgymnasium, wo er auch Sängerknabe war. Von 1890 bis 1894 besuchte er das Erzbischöfliche Gymnasium in Hollabrunn, von 1895 bis 1896 das Karl-Ludwig-Gymnasium in Wien (jetzt BRG Rosasgasse 1-3), wo er seine Matura ablegte.

Aus dieser Zeit sind Stammbucheintragungen erhalten geblieben, anhand derer nun versucht werden soll, jene Personen der Anonymität zu entreißen, die die Verse eintrugen. Einiges hat der Kölladokta schon „gegurgelt“ (so nennt er es, wenn er sich der bekanntesten Suchmaschine bedient), doch vieles über die damaligen Kommilitonen ist unbekannt.

Erste Hinweise über Gym-Jahresberichte

„Es ist ein schwieriges Unterfangen. Wichtige Ergänzungen wären zumindest das Geburtsjahr, das Todesjahr, die letzte Adresse und ein Foto“, meint der Kölladokta.

Eintrag des Exil-Bayern Anton Kroy, der Theodor Körner zitierte. Er maturierte in Hollabrunn, starb 1851. | NOEN

Erste Hinweise fand er in den Jahresberichten des Hollabrunner Gymnasiums, in die er dank Direktorin Jutta Kadletz Einsicht nehmen durfte. Von jedem, der dort maturierte, sind nämlich das Geburtsjahr und der Geburtsort vermerkt.

In Hollabrunn gibt es beispielsweise eine Eintragung von Anton Bernreiter, geboren am 13. September 1876, der als Oberstleutnant-Auditor am 23. Dezember 1949 verstarb und am Wiener Zentralfriedhof seine letzte Ruhestätte fand. Nachforschungen in der Familie des amtierenden Hollabrunner Bürgermeisters blieben allerdings erfolglos.

„Es ist denkbar, dass es sich bei Anton Bernreiter um den Zweitgeborenen gehandelt hat, der studieren durfte, während dem Erstgeborenen Haus und Hof übertragen worden waren“, meint der Kölladokta.

Wo starb Leo Pavliček alias Dr. Leo Paul?

Interessant sei auch eine Eintragung von Leo Pavliček. Er gehörte damals der Teutonia-Burschenschaft an und nannte sich später Dr. Leo Paul, war Oberlandesgerichtsrat a. D. und Verteidiger in Strafsachen in Hollabrunn. Das letzte Lebenszeichen stammt aus dem Jahre 1961.

Hugo Stättner hinterließ ein Stammbuch mit Versen, Zeichnungen oder auch mathematischen Besonderheiten, die er notierte. „Er muss ein außergewöhnlicher Mensch gewesen sein“, meint der Kölladokta. | privat

Wo wohnte er zuletzt, wann starb er? Wo kann man ein Foto finden? Und wer verbirgt sich wohl hinter Franz de Paula Artner, der in Hollabrunn das Gymnasium besuchte, dort jedoch nicht maturierte? Er war später Apotheker-Assistent.

Karl Brunhuber, geboren 1876 in Klein-Wilfersdorf, verewigte sich im Stammbuch im Jahre 1895, maturierte ein Jahr danach in Oberhollabrunn und war später Dechant in Neusiedl an der Zaya.

Anfragen in Mautern bei Krems blieben erfolglos

Eine Liste aller Kommilitonen aus Hollabrunn hält der Kölladokta ebenso in Händen wie von Kameraden aus Zwettl und Wien. In Zwettl verewigte sich „R. Seidl, stud. päd.“ im Stammbuch. Er soll 1937 in Mautern als Schuldirektor verstorben sein. Anfragen in Mautern bei Krems sowie in der Steiermark blieben jedoch erfolglos.

Marie Kern aus Zwettl starb am 30. Juli 1944 als pensionierte Kindergärtnerin in Hollabrunn. Paul Lerchenfeld, ehemaliger Opernsänger, starb in Wien. Hugo Stättner stand auch in Kontakt mit Anna Wortner (verehelichte Schleinzer, Kaufmann in Zwettl-Syrnau) und Mitzi Wortner (verehelichte Pritz). Wer weiß etwas über diese Personen?

Mit Dr. Fanta nach Sao Paulo

Für Wien mag das Schicksal von Anna Weismayer interessant sein, die sich im Jahre 1897 ins Stammbuch eintrug. Sie wanderte mit ihrem Ehemann Dr. Fanta nach Sao Paulo, Brasilien, aus (ob vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg, ist unbekannt); ihre Adresse dort war die Rua Alves Guimarães 156. Über Josefine Weismayer weiß man nur, dass sie später Roth hieß.

Hugo Stättner lebte nach seiner Pensionierung von 1934 bis 1962 in Hollabrunn, Emmy Stradalstraße 23b.

Zeitgeschichtliche Eintragungen im Kalender

Über das Kriegsende in Hollabrunn gibt es in einem Kalender zeitgeschichtliche Eintragungen von Stättner; beispielsweise, welche Hollabrunner im Mai 1945 gemeinsam mit ihm „niedere Dienste“ im Schlachthaus, am Friedhof, im Militärbarackenlager und in der Turnhalle verrichten mussten, ehe der Amtsarzt dem damals 69-Jährigen die Arbeitsunfähigkeit attestierte.