In St. Pölten fiel im letzten Sommer der Startschuss für das Pilotprojekt einer täglichen Bewegungs- und Sporteinheit (TBuS) an Schulen. Das sei im Interesse des Gesundheitszustandes der Kinder, der Förderung der Lernfähigkeit, der Ausbildung von Breite, um auch Spitze zu erlangen, und nicht zuletzt, um Bewegung in den Alltag der Kinder zu bringen, konstatierte Sportlandesrätin Petra Bohuslav. Der Bezirk Hollabrunn war von Beginn an als Pilotregion dabei.

Bewegungscoach Raimund Auß. | NOEN

Doch wie hat sich dieses Projekt nun über die letzten Monate entwickelt? Die NÖN war vergangene Woche bei Bewegungseinheiten in der Retzer Mittelschule dabei.

„Merke, dass sich Kinder mit der Zeit besser bewegen“

Die 1a wärmt sich mit einem Spiel auf. Coach Raimund Auß beobachtet die NMS-Schüler. Sie sind diszipliniert. Später wird eine Vorstufe zum Basketball geübt: Der Ball muss nicht durchs Netz, sondern nur das Basketball-Brett treffen.

Auß sucht für die zusätzliche Turnstunde wöchentlich die Volksschulen und Mittelschulen in Retz, Pulkau und Ziersdorf auf. „Ich merke, dass sich die Kinder mit der Zeit besser bewegen. Ich bin 100 prozentig davon überzeugt, dass sie auch bessere schulische Leistungen erbringen“, erzählt er. Auch der positive soziale Effekt sei nicht zu verkennen.

Die Kinder laufen, springen, üben das Rad und turnen zum Beispiel am Reck. Das Pilotprojekt sieht der 48-Jährige zudem als Chance, Talente zu finden – auch für die Leichtathletik. Auß denkt an die magere Ausbeute bei den Olympischen Sommerspielen für Österreich: „Man muss in der Schule beginnen, später im Verein ist es fast zu spät.“ Die Lehrerinnen in den Volksschulen seien sehr froh, eine männliche Bezugsperson zu haben. „Die Schüler hängen richtig an mir: Man ist fast ein Hero“, schmunzelt der Eggenburger.

Impuls ist wichtig, um Bewegungsfreude zu wecken

Er sportelt freitags in Retz vier Stunden mit den ersten und zweiten NMS-Klassen, wechselt dann in die Volksschule. Dass das Projekt künftig in den Mittelschulen fällt, wo eine andere Initiative eingeführt werden soll, tut ihm leid. „Gerade in dem Alter werden die Kinder fast zum Sitzen gezwungen.“ Ein Impuls sei wichtig, um die Bewegungsfreude zu wecken.

Ein Schüler habe dem Bewegungscoach von sich aus erzählt, dass er zehn Kilogramm abgenommen habe. „Ohne, dass ich ihn überhaupt auf sein Gewicht aufmerksam gemacht habe. Das ist schön! Irgendwie fühlt man sich als Pionier“, lächelt der staatlich geprüfte Trainer für Handball.

Auß lobt die Zusammenarbeit mit der Neuen Mittelschule. Die Stadt Hollabrunn sei hingegen, was die Infrastruktur betrifft, das Negativbeispiel im Bezirk.

Pädagogen sind froh über externes Know-how

Der Hollabrunner Fitnesscoach Martin Wittmann ist in den Volksschulen Wullersdorf und Guntersdorf engagiert. Die Erfahrungen seien gut. Die Lehrerinnen seien froh über das externe Know-how. Dass Handlungsbedarf besteht, steht für Wittmann außer Frage: „Die Kinder werden schwerfälliger und adipöser.“ Es sei wichtig, auch die Eltern im Boot zu haben. Diesen müsse klar sein, dass die Bewegung etwas bringt, auch für die Stressreduktion ganz wichtig sei.

Die NMS Hollabrunn hat ebenfalls am „TBuS“-Projekt teilgenommen, jedoch alle Einheiten mit den eigenen Lehrern abgedeckt. Die Stundentafel wurde geändert, die Anzahl der Turnstunden erhöht. „Die restliche Einheit auf das tägliche Bewegungsprogramm absolvieren die Kinder im Rahmen von Schulkurzturnen während dem Unterricht und mit Bewegung in den Pausen“, erklärt Sportlehrer Werner Althammer.

NMS Hollabrunn kooperiert mit Sportvereinen

Ab dem kommenden Schuljahr wird die NMS Hollabrunn im Rahmen einer Aktion der Sportunion Österreich vermehrt mit den örtlichen Sportvereinen kooperieren. Trainer von Handball, Volleyball, Judo und Tennis stellen im Unterricht ihre Sportarten vor.

„Wir haben gewusst, dass es ein Pilotprojekt ist. Da muss man damit rechnen“, überraschte den Retzer Direktor Ernst Raab die Streichung der täglichen Turnstunde für die NMS nicht. Das Projekt sei gut gelaufen. Einziges Problem: „Im Krankheitsfall ist nie jemand anderer gekommen, obwohl uns das versichert wurde.“

Wird die tägliche Turnstunde in irgendeiner Form fortgesetzt werden können? „Da sind wir am Ausloten“, erklärt Raab. „Einen regelmäßigen Unterricht halte ich eher für unwahrscheinlich.“