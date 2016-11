In den USA ist es gang und gäbe: Auf Gastro-Rechnungen, sei es im Restaurant oder im Coffeeshop, ist der „Tip“, also das Trinkgeld, in der Gesamtsumme bereits inkludiert. Zwei Wachauer Gastronome, Hartmuth Rameder („Hofmeisterei Hirtzberger“ in Wösendorf) und Christian Thiery (Schlosshotel Dürnstein) folgen diesem Beispiel seit einigen Wochen und haben damit durchaus Emotionen ausgelöst.

Die NÖN fragte Wirte im Bezirk, was sie davon halten, fixes Trinkgeld einzuführen und dieses gleich auf der Rechnung auszuweisen.

„Müssen unsere Gäste nicht zwangsbeglücken“

Wirte-Sprecher Karl Riepl will Gäste beim Trinkgeld nicht zwangsbeglücken. | NOEN

Karl Riepl, Gastro-Vertrauensmann im Bezirk, hält diese Idee „nicht für besonders schlau“. Der Gast solle selbst entscheiden, ob und wie viel Trinkgeld er dem Servicepersonal geben möchte. Für sein Hotel-Restaurant in Hollabrunn ist das fixe Trinkgeld daher keine Option. „Wir müssen unsere Gäste nicht zwangsbeglücken. Die sind ohnehin alle sehr brav, was das Trinkgeld betrifft“, weiß der Gastronom aus Erfahrung.

Aus mehreren Gründen gar nicht gut findet diese Idee auch Jürgen Walzer vom Großmeiseldorfer Florianihof: „Man sollte es den Gästen überlassen, ob und wie viel Trinkgeld sie geben wollen.“ Das Trinkgeld sei ein Zeichen, ob jemand zufrieden war. Hier stimmt auch Riepl zu: „Das Trinkgeld ist ein Mittel, um den Service extra zu honorieren. Ehrlich gesagt muss ein Kellner dann ja gar nicht mehr freundlich sein, wenn er von vornherein zehn Prozent Trinkgeld bekommt“, sei es auch fürs Personal ein Ansporn, stets gute Leistungen zu bringen.

Die Meinung ihrer Kollegen teilt Wirtin Alexandra Weinwurm vom Karlwirt in Alberndorf: „Nein, es ist überhaupt keine gute Idee. Jede Kundschaft soll so viel Trinkgeld geben, wie sie will. Die Regelung soll so bleiben, wie sie jetzt ist.“

Wie beim Wasser: „Es steht jedem frei“

„Trinkgeld ist dazu da, um die Zufriedenheit vom Gast mit dem Service und der Küche widerzuspiegeln“, befindet Leonhard Deym vom Schlosskeller Mailberg. Dieser Bonus sei daher sehr individuell und könne nicht in einen Prozentsatz gepresst werden „und somit quasi vorgeschrieben werden“.

Fixes Trinkgeld ist auch in seinem Haubenlokal kein Thema: Harald Pollak. | NOEN, NÖN

Gelassen steht Haubenkoch Harald Pollak der Trinkgeldfrage gegenüber: „Warum das jetzt ein großes Thema ist, verstehe ich nicht. Grundsätzlich steht es jedem Wirten frei, wie er mit dem Trinkgeld umgeht“, meint der der Obmann der Niederösterreichischen Wirtshauskultur. Gesetzliche Vorgaben gebe es keine. Für seinen Retzbacherhof in Unterretzbach sei es aber kein Thema, „wir setzen keinen Trinkgeldbetrag auf die Rechnung“.

Pollak vergleicht die Trinkgeldfrage mit einer vorangegangenen Diskussion um die Verrechnung von Leitungswasser: „Auch hier muss jeder Gastronom entscheiden, wie er vorgeht: gratis oder bezahlen. Auch dafür gibt es keine Vorschrift.“

Walzer gibt noch zu bedenken: „Als Nächstes kommt dann, dass die Politik vielleicht auf den Gedanken kommt, auch das Trinkgeld zu besteuern.“ Wenn das Trinkgeld automatisch auf der Rechnung angeführt werde, könnte der jeweilige Kellner mit einer Steuernachzahlung rechnen, fürchtet der Wirt. Und da die Gehälter in der Gastrobranche eben wegen des Trinkgeldes ohnehin niedriger angesetzt seien, müsste man in letzter Konsequenz in allen Trinkgeldberufen neue Kollektivverträge aushandeln.

Übrigens: Die Community auf NÖN.at schloss sich der Meinung der Gastronomen an. Bei der Umfrage „Bist du für fixes Trinkgeld?“ klickten nur drei Prozent der User auf „Ja“.