Was steckt hinter den Gemeindeschulden?.

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung liegt in Vorarlberg am höchsten, gefolgt von Niederösterreich. Ein genauer Blick in den Bezirk Hollabrunn offenbart: Der Gemeindevergleich zeigt zum Teil erhebliche Unterschiede auf. Was hinter den Schulden steckt und was den Unterschied ausmache, erfragte die NÖN bei den Verantwortlichen.

Gottfried Pompe, Bürgermeister von Nappersdorf-Kammersdorf, Pro-Kopf-Verschuldung: 9.129 Euro

Spitzenreiter bei den Pro-Kopf-Schulden ist die Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf. Knapp über 9.000 Euro sind es, die jeder Bürger schultert. „Bei meinem Amtsantritt waren es über 10.000 Euro pro Kopf“, erzählt VP-Bürgermeister Gottfried Pompe, dass der Fokus darauf liege, den Schuldenberg abzubauen.

„Investieren können wir nur dort, wo es wirklich notwendig ist“, kann seine Gemeinde in den nächsten Jahrzehnten keine großen finanziellen Sprünge machen. Wie es zu den hohen Schulden kam? „In relative kurzer Zeit wurde relativ viel umgesetzt“, zählt er den neuen Kindergarten, die Sanierung der Volksschule, das neue Feuerwehrhaus samt neuen Autos, den Kanal und das Dorfzentrum auf.

Auf einige Förderungen sei in der Vergangenheit verzichtet worden. Warum? „Das müssen Sie meine Vorgänger fragen ...“ Pompe müsse nun jeden Euro zwei Mal umdrehen, bevor er investiere. „Es steht zwar etwas da. Aber das Ganze muss auch erhalten werden.“

Johann Gartner, Bürgermeister von Ziersdorf, Pro-Kopf-Verschuldung: 3.415 Euro

„Wir haben trotz Abbau der Schuldenspitze – den Höchststand hatten wir 2007 – viele nachhaltige Projekte umgesetzt“, zählt indes Ziersdorfs Bürgermeister Hans Gartner die Platzgestaltung vor der Radlbrunner Kirche oder den Rathausumbau mit 1,54 Millionen Euro aus dem letzten Jahr auf.

Karl Weber, Bürgermeister von Hadres, Pro-Kopf-Verschuldung: 232 Euro

Die geringste Verschuldung weist Hadres auf (232 Euro pro Einwohner). Langzeitbürgermeister Karl Weber erklärt, dass er viel Geld durch seine Recyclinganlage einspare.

„Dort stellen wir das Material für die Sanierung der Gemeindestraßen kostengünstig her. Auch erledigen unsere Gemeindearbeiter viele Arbeiten in Eigenregie“, erklärt er. Weber gehe nur Projekte an, mit denen er auch Fördergelder lukrieren könne.

Christian Hartmann, Bürgermeister von Alberndorf, Pro-Kopf-Verschuldung: 5.062 Euro

Pulkautal gehört zu jener Region im Bezirk, die die geringste Schuldenquote aufweist. Eine Ausnahme ist Alberndorf: Bürgermeister Christian Hartmann führt die hohe Verschuldung auf die vergangene Politik zurück. „Das Druckkanalsystem ist im fast kompletten Ort gebaut worden und dafür wurde immer mehr Geld aufgenommen“, erklärt er. „Aber für mich ist das Thema gestorben, das reißt nur politische Wunden auf.“

Die Pro-Kopf-Verschuldung ist allerdings zuletzt gesunken – auf 5.062 Euro. „Wir haben die letzten drei Jahren jedes Jahr ein bisschen eingespart“, erklärt Hartmann. „Du kannst aber nicht alle Dinge umsetzen, die gefordert werden“, denkt er dabei an die renovierungsbedürftige Volksschule. „Du kannst nicht über deinen Schatten springen.“ Wichtig sei als Gemeinde, umsichtig Projekte zu planen.

„Man muss mit dem ‚Worst Case‘ rechnen, denn zum Schluss explodieren in allen Gemeinden die Kosten.“ Für unsinnig hält er, dass Gemeinden bei Ausschreibungen verpflichtet sind, den billigsten Anbieter zu wählen. „Na klar hat er die Dinge anders eingerechnet“, kritisiert Albendorfs Gemeindechef. Die Schweiz sei hierbei ein Vorbild: „Der Billigste und Teuerste werden gestrichen und die Kommune entscheidet über die Mitte.“

Überdacht werden sollte laut Hartmann der Finanzausgleich: Reiche Gemeinden profitieren vergleichsweise mehr. „Unsere Partnergemeinde Trumau hat zweifärbig gepflastert“, führt er ein Beispiel an. Hartmann ist in solchen Fällen für die Einführung einer Bedarfszuweisungsgrenze, damit mit dem restlichen Geld finanzschwache Gemeinden gestützt werden können.

Eduard Kosch, Bürgermeister von Pernersdorf, Pro-Kopf-Verschuldung: 877 Euro

Auch der Pernersdorfer Ortschef Eduard Kosch ist bemüht, den Schuldenstand seiner Gemeinde gering zu halten. „Es gibt für 2018 keine größeren Vorhaben. Mit dem Schuldenstand von 884.871 Euro kann ich jede Nacht ruhig schlafen.“

Roman Langer, Finanzstadtrat von Retz, Pro-Kopf-Verschuldung: 4.665 Euro

Finanzstadtrat Roman Langer hat extra vor dem NÖN-Gespräch die Zahlen mit den Retzer Unterlagen verglichen: „Wir haben mit Ende 2017 einen Schuldenstand von 18.903.704 Euro.“ Die 19.715.513 Euro beziehen sich auf 2016. „Wir haben, wie jedes Jahr, über 800.000 Euro Schulden getilgt“, präzisiert er. Die Verschuldung führt er auf Projekte zurück, die den Erhalt von Schulen, Museen, Rathaus, Denkmälern, Althof oder Kindergarten betreffen – um nur einiges aufzuzählen.

Berücksichtigt werden müsse, dass die kleine, touristische Stadt auch etwas zu bieten habe – wie Eislaufplatz, Freibad oder Bücherei. „Kleine Gemeinden stehen da oft finanziell besser da.“ Man müsse zudem bedenken, dass rund 17 Millionen Euro zur „Schuldenart II“ gezählt werden: Der Betrag kann mit laufenden Gebühreneinnahmen gedeckt werden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt in Retz. „Vor Jahren haben wir einen Sanierungskurs eingeschlagen. Das werden wir weiterhin fortsetzen, um konsequent Schulden abbauen zu können“, erzählt Langer von einer Finanzausschuss-Sitzung im Februar, die wieder das Ansetzen des Sparstiftes zum Thema habe. „Wir haben den Budgetvoranschlag auch sehr vorsichtig angesetzt.“ Ziel ist die Erwirtschaftung eines Überschusses für die Schuldentilgung.

„Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Geld der Bürger ist eine Verpflichtung“, hält er nichts von „kopflosen Verschuldungen“. Andererseits seien Investitionen notwendig. Retz wird beispielsweise einen Brunnen bohren, unterstützt die Erweiterung der Rotkreuz-Bezirksstelle oder die Sanierung der Mittelschule. „Das wird aber nicht allein von Retz gestemmt“, spricht er Förderungen und das Einbeziehen anderer Gemeinden an.

Erschwerend findet der Finanzstadtrat die „ständig steigenden Ausgaben“ und zählt unter anderem die Mehrkosten für die Kleinkindbetreuung oder das Sozialsystem auf. „Die Einnahmen steigen nicht im selben Ausmaß.“ Wichtig ist ihm jedenfalls, „den Sanierungsweg fortzusetzen“. Richtet Retz 2021 tatsächlich die Landesausstellung aus, wird zwar „viel Geld in die Hand genommen“. Unbestritten ist aber auch, dass dies „ein wichtiger Impuls für die Region wäre“, besonders für Retz.

Man müsse das Mehr für die Stadt in Überlegungen einbeziehen. „Die Nachnutzung eines Gebäudes muss entsprechend groß sein“, führt er ein Beispiel an. „Ich denke schon sehr viel darüber nach, aber das Projekt wird mit dem Land abgestimmt werden.“

Andreas Sedlmayer, Bürgermeister von Haugsdorf, Pro-Kopf-Verschuldung: 833 Euro

Bürgermeister Andreas Sedlmayer plant für Haugsdorf im jetzigen Jahr keine weiteren Schulden, da Darlehensaufnahmen mit dem Siedlungsbau und Kindergartenzubau erforderlich waren.