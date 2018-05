Einige der Ideen befinden sich sogar schon in der Umsetzungsphase. So plant die Gemeinde Ziersdorf einen Fitnessparcours und möchte dieses Projekt sogar auf das ganze Schmidatal ausweiten.

Auch die Idee der regionalen Wanderführer wird umgesetzt: Noch immer ist die Gemeinde auf der Suche nach kundigen Freiwilligen, die leichte Wanderungen im Gebiet von Ziersdorf begleiten möchten.

Ein weiterer Geistesblitz ist das Mitfahrerbankerl: Die Gemeinden Hohenwarth, Zellerndorf und Pulkau setzen sich gerade damit auseinander, wie so eine Initiative in der Realität funktionieren kann.

Für 2018 sind auch wieder Workshops in den Schulen geplant und obwohl noch der ganze Sommer dazwischen liegt: Auch für das Abschluss-Event, ein Design-Weihnachtsmarkt in Hollabrunn, melden sich schon nach und nach Schulen und einzelne Aussteller an.

Ein weiteres Highlight der Arbeit im Rahmen des Ideenpools wird der Workshop für alternative Finanzierungsmöglichkeiten sein, der Anfang Juni stattfindet: Crowdfunding ist ja zurzeit ein Modebegriff. Doch was steckt wirklich hinter dem „Geld aus der Menge“? Und welche Alternativen gibt es dazu? Die Leader-Region lädt Experten verschiedener Einrichtungen dazu ein und erwartet auch Insider, die mit der Crowd erfolgreich Projekte finanziert haben.

„Natürlich bleibt die Sammlung der Ideen unsere Hauptaufgabe“, betont Projektleiterin Dolores Wally. „Wir freuen uns weiterhin über Ideen, die die Lebensqualität in der Region verbessern.“ Alle Einfälle können ganz einfach auf www.weinviertler-ideenpool.at eingegeben werden.