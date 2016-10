Andreas Fischer war knapp sechs Jahre lang Ortsvorsteher von Breitenwaida. Diese Funktion legte er mit 1. Oktober zurück. Sein Amt als Gemeinderat wollte er zunächst behalten (die NÖN hatte berichtet, siehe ganz unten). Seit Freitag vergangener Woche ist diese Absicht dahin. Die SPÖ ortet eine ÖVP-Krise.

SPÖ stellte Dringlichkeitsantrag in jüngster Sitzung

„Ja, ich habe meinen Rücktritt unterschrieben“, bestätigte Fischer auf NÖN-Rückfrage. Über seine Gründe hält er sich nach wie vor bedeckt. Schmutzwäsche waschen wolle er nicht. VP-Bürgermeister Erwin Bernreiter war auch nicht mehr zu entlocken. Es habe während seiner Amtszeit immer wieder Rücktritte von Gemeinderäten gegeben.

Aber ausgerechnet Fischer, der stets in höchsten Tönen vom Stadtchef gesprochen hat? „Ich hoffe, dass er das weiter tut“, so Bernreiter.

Fischers Rücktritt war auch Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung. Hier stellte die SPÖ einen Dringlichkeitsantrag. Eine rasche Nachbesetzung sei in Hollabrunns größter Katastralgemeinde „dringend notwendig“, hieß es. Als Nachfolger schlugen die Sozialdemokraten ihren Gemeinderat Peter Tauschitz vor. Der Breitenwaidinger verfüge über die nötige Kompetenz und sei über die Parteigrenzen hinweg beliebt.

Nach einem Telefonat mit dem Bürgermeister, der beide Funktionen von Fischer erst in der Dezember-Sitzung nachbesetzen möchte und vorerst keine Kandidaten nennt, zog die SPÖ den Antrag allerdings zurück. Es werde Gespräche geben, an denen auch Tauschitz beteiligt sein wird, so SP-Klubsprecher Alexander Eckhardt.

„Die Hollabrunner Volkspartei ist seit der Gemeinderatswahl nur mit sich selbst beschäftigt.“

Alexander Eckhardt, SPÖ-Klubobmann

Eckhardt ist es aber nun auch, der in einer Aussendung die Regierungsfähigkeit der ÖVP infrage stellt und dort eine Krise ausmacht: Vor wenigen Monaten habe die Volkspartei behauptet, dass die Oppositionsparteien nur streiten und nichts beitragen. „In Wahrheit schaut es ganz anders aus, denn die Hollabrunner Volkspartei ist seit der Gemeinderatswahl nur mit sich selbst beschäftigt“, verweist Eckhardt auf Querelen rund um Ex-Stadtrat Martin Mitterhauser, Gemeinderätin Gabi Kyncl und die Nachfolge des aus gesundheitlichen Gründen ausgeschiedenen Karl-Heinz Jirsa.

Er hoffe, dass der Bürgermeister die Situation als Chance zum gemeinsamen Arbeiten im Sinne der Bevölkerung sieht. „Wir stehen für jede konstruktive Zusammenarbeit zur Verfügung.“

Damit konfrontiert meinte Bernreiter nur knapp: „Das freut mich.“ Eher müsse aber die SPÖ die Chance suchen, mit der ÖVP zusammenzuarbeiten. Das Angebot von Tauschitz, die Position des Ortsvorstehers in Breitenwaida kostenlos zu übernehmen, weil das Geld bei Projekten besser aufgehoben wäre, sei jedenfalls reiner Populismus: „Das kann er gar nicht gratis machen, sondern er muss das Geld nehmen und versteuern“, so Bernreiter. „Was er dann damit macht, ist seine Sache.“