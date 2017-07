Ausgelassen war am vergangenen Wochenende die Stimmung am Sportplatz Breitenwaida. Getreu ihrem Motto „Get your Summer Feeling“ veranstaltete der Sportverein bereits zum achten Mal ein umfangreiches Programm. „Wir wollten am Freitag unseren Gästen eine wahnsinnige Partynacht bieten. Am Samstag hatten wir uns mit dem Slogan ,Bierzeltatmosphäre unter freiem Himmel’ die Latte selbst sehr hoch gelegt,“ so Organisator Franz Brandl.

In der ersten Partynacht beschallten die DJs Tom Pole und TYO das Publikum. Das aufwendig gestaltete Partyareal mit eigener Chillout-Zone, Liegestühlen im Sand und leckeren Cocktails versetzte die zahlreichen Besucher des Events in Sommerstimmung.

Eine Mischung aus Rock, Volksmusik und Charthits gab es hingegen am Samstagabend zu hören. Viele Gäste trotzten den kühlen Temperaturen und ließen sich von der Stimmung der bekannten Salzburger Musiktruppe „Alpenkracher“ mitreißen. Bereits zu Beginn stimmten die Zuschauer bei Helene Fischers „Atemlos“ schon nach wenigen Sekunden singfreudig ein und sorgten für eine rasch gefüllte Tanzfläche.

Wer anschließend eine kleine Stärkung benötigte, wurde bei schmackhaft zubereitetem Grillhendl, Cevapcici, Currywurst und vielem mehr fündig. Dazu passend gab es ein frisch gezapftes kühles Krügel Bier vom Fass.

Auch Stadtrat Karl Riepl ließ es sich am Samstagabend nicht nehmen, mit Freunden und Bekannten bei diesem gelungenen Festakt der Sportler in Breitenwaida vorbeizuschauen.