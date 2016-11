Breitenwaida

Widmungsstreit: Anrainerin will Beschluss verhindern .

Ein etwa 10.000 Quadratmeter großes Areal, das Martin Mitterhauser und Gerhard Loicht vor knapp zwei Jahren gekauft haben, soll per Gemeinderatsbeschluss in der Dezember-Sitzung (13. Dezember) in eine Aufschließungszone umgewidmet werden – genauso wie das Grundstück von Nachbarin Friederike Goldmann, obwohl deren Areal bereits seit 40 Jahren als Bauland gewidmet ist.