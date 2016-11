Ein Jahr nachdem sich Wolfgang Scharinger mit einigen Mitstreitern von der FPÖ losgesagt hat, bat die NÖN den langgedienten Stadtrat zum Gespräch.

NÖN: Wie ist es in Ihrer Bürgerliste seit der Abspaltung gelaufen?

Wolfgang Scharinger: 90 Prozent glauben immer noch, ich bin FPÖ. Das zu ändern, müssen wir in Zukunft besser angehen. Christian Lausch wurde nicht wahrgenommen und er war auch der Austrittsgrund. Er vertritt Werte, die ich als Stadtparteichef nicht gutgeheißen haber. Meine Politik ist: Was ich im Gemeinderat sage, lebe ich auch privat. Und ich will nicht streiten, nur andere Standpunkte kräftiger formulieren, wenn die Zeit danach ist. Der Wähler hat gesprochen, die VP hat die totale Macht.

Gibt es eine Gesprächsbasis zwischen Ihnen und Christian Lausch?

Nein. Man grüßt sich, wie es das politische Ritual vorsieht.

„Für die Jugend gehört jetzt endlich was gemacht“

Die SPÖ sagt, die Opposition würde von der ÖVP in Entscheidungen nicht eingebunden werden. Ist diese Kritik aus Ihrer Sicht berechtigt?

Teilweise schon. Es ist halt sehr mühsam in Hollabrunn, Ideen der Opposition durchzubringen. Man muss sie der ÖVP schon sehr schmackhaft machen.

Was ist Ihnen in diesem ersten Jahr als Listenführer gelungen?

In meinen Ressorts (Anm.: Sporthalle, Stadtsaal, Kunsteisbahn, Bad, Friedhof, Bestattung) sind einige große Projekte umgesetzt worden. Würde ich streiten, würde ich nichts bekommen. Fragen Sie einmal die SPÖ, was sie in den letzten 27 Jahren in ihren Ressorts weitergebracht hat! Mein Herz schlägt für Hollabrunn. Ich freue mich über Erfolge und nicht über Misserfolge. Allerdings: Wenn Ende November in der Fußgängerzone immer noch die Sommergarnituren herumstehen, ärgert mich das.

Wo sollten aus Ihrer Sicht im Budget 2017 Schwerpunkte gesetzt werden?

Für die Jugend gehört jetzt endlich was gemacht. Eine Disco wie damals das Hollawood wäre gut. Wenn wir das Jugendzentrum in der Weisleinstraße streichen würden, hätten wir 60.000 Euro frei. Dass wir Asylwerber finanzieren sollen, sehe ich nicht ein.

Wie erleben Sie die Situation in Breitenwaida?

Für die ÖVP ist es ein Desaster, wenn in Breitenwaida keiner den Ortsvorsteher machen will; natürlich kann’s aber der Bürgermeister selber auch mitmachen. Was den Wohnbau betrifft: Privaten Spekulanten sollte die Gemeinde nicht entgegenkommen.

Lausch: „Strukturen waren nicht vorhanden“

Ein Jahr nachdem die andauernden Meinungsverschiedenheiten zum Bruch mit Wolfgang Scharinger geführt hatten, bat die NÖN auch den freiheitlichen Nationalratsabgeordneten und FPÖ-Bezirksvorsitzenden Christian Lausch zum Gespräch.

NÖN: Was ist in der FPÖ seit der Abspaltung passiert?

Christian Lausch (lacht): Nichts Nennenswertes. Seit der letzten Gemeinderatswahl wurde unter Scharinger weniger kritisch agiert, Gebührenerhöhungen wurden zum Beispiel nicht mehr hinterfragt und abgesegnet. Wir führen jetzt unsere freiheitliche Politik fort, der ÖVP kritisch und kontrollierend gegenüberzustehen.

Gibt es eine Gesprächsbasis zwischen Ihnen und Wolfgang Scharinger?

Wir grüßen uns. Darüber hinaus war bisher nichts notwendig. Wenn es einmal notwendig wird, werden wir auch mit der Liste Scharinger sprechen.

Was ist in dem Jahr ohne Stadtrat Scharinger gelungen?

Wir haben die Stadtpartei neu gegründet, alte Strukturen waren ja nicht vorhanden. Uns gelingt eine gute Oppositionsarbeit, obwohl Stadtpartei-Obmann Johann Mareiner und ich nur zu zweit im Gemeinderat sitzen und wir – durch die Liste Scharinger – in keinem Ausschuss vertreten sind.

„Wichtig ist vor allem die schulische Nachmittagsbetreuung“

Die SPÖ sagt, die Opposition würde von der ÖVP in Entscheidungsfindungen nicht eingebunden werden. Ist diese Kritik aus Ihrer Sicht berechtigt?

Jein. Durch die Stärke der ÖVP ist das gegeben. Alleinregierende agieren oft abgehoben. Dass gerade die SPÖ diesen Stil kritisiert, wundert mich. Sie fährt umgekehrt denselben Kurs, wo sie die Mehrheit hat, zum Beispiel in Stockerau. In Sach- und Fachfragen haben wir einen guten Umgang mit der ÖVP, daran hat sich auch im vergangenen Jahr nichts geändert.

Wo sollten aus Ihrer Sicht im Budget 2017 Schwerpunkte gesetzt werden?

Das Budget 2017 wird aussehen, wie auch die Jahre davor. Es sollte dazu dienen, dass es den Bürgern besser geht. Es war aber in den letzten Jahren schon trist, weil die Geldmittel fehlen. Wichtig ist vor allem die schulische Nachmittagsbetreuung, um das soziale Profil der Stadt zu schärfen.

Wie erleben Sie im Moment die Situation in Breitenwaida?

Hier dürfte es interne Unstimmigkeiten bei der ÖVP geben. Ein Ortsvorsteher in Breitenwaida ist aber dringend notwendig. Der Bürgermeister sollte sich bald darum kümmern, zum Wohle der Bewohner unserer größten Katastralgemeinde