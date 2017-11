Mehr als eine Million Abonnenten und bald 570 Millionen Videoaufrufe auf YouTube, über 109.000 Follower auf Instagram, mehr als 114.000 Abonnenten auf Twitter. Welcher Superstar das ist? Einer aus dem Land um Hollabrunn!

Doppelte AVA-Auszeichnung für den 18-Jährigen

Chaosflo44 ist sein Nickname und im Rahmen des Austrian Video Award (AVA) wurde er nun auf den Olymp der österreichischen Influencer- und Digitalbranche gehoben. Vergangene Woche wurden im Rahmen einer Award-Show erstmals herausragende Video-Konzepte, -Formate und -Influencer prämiert. Chaosflo44 wurde doppelt ausgezeichnet: in der Kategorie „Gaming“ und als „Person of the Year“!

Täglich versorgt der 18-Jährige seine Fangemeinde – auch bekannt als „Team Melon“ – um 12 Uhr mit neuen Gaming-Videos, hauptsächlich zum Spiel „Minecraft“. Kaum zu fassen: Auf YouTube ist er damit der meistgesehenste Österreicher!

Nachdem er im Juni die HTL für Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen hat, macht er nun seinen Zivildienst – ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Pflegeheim. Für nächstes Jahr plant Florian, wie sich der junge Mann auch nennt, mit der „Influencer VideoCon“ wieder eine Tour durch Österreichs Landeshauptstädte.