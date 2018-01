„Wir hatten am Freitagabend schon die alternative Strecke am Asphaltweg geplant. Und dann kam doch noch der Schnee“, freuten sich die Organisatoren Fritz Weiss vom Skiclub Hollabrunn und Franz Weber vom Club „Fit for life“. So konnten die 35 Teilnehmer heldenhaft mit dem „Goaßmobil“ die Piste am Fahndorfer Berg hinuntersausen.

Den Wanderpokal holte sich wie im Vorjahr Richard Tröthahn, der in zwei Durchgängen der Schnellste war. Moderiert wurde das Rennen von Franz Zeitelberger. Er interviewte auch Ski-Ass Martin Würz. Der Versehrtensportler und Paralympics-Starter war prominenter Vorläufer und Beobachter.

Nach der Siegerehrung sorgte die Original Hofbräu-Band Martin und Martin für Stimmung. Schon während des Rennens rannte mit den Martins der Schmäh. Auch Bürgermeister Johann Gartner feuerte die Teilnehmer an.

Die Einnahmen werden an das Hollabrunner Sonnendach gespendet sowie an Melanie Schuch gespendet.