Hollabrunner HLW-Mädels sind Landesmeister .

Großartiger Erfolg für das Laufteam der HLW Hollabrunn: Das Mädchen-Team sicher sich am Mittwoch bei den Cross-Country-Landesmeisterschaften in Wiener Neustadt überlegen den Sieg und stellte mit Sophie Grabner die Triumphatorin in der Einzelwertung.