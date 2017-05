Wegen illegaler Wasserentnahme „wahrscheinlich schon über viele Jahre hinweg“ hat die Stadtgemeinde Hollabrunn vergangene Woche per Anwaltsschreiben die sofortige Auflösung der Vereinbarung mit dem ATSV Hollabrunn angekündigt.

Die – zum Teil neu geschaffene – Infrastruktur im Stadion in der Aumühlgasse würde dem Fußballverein demnach nicht mehr zur Verfügung stehen. Die NÖN berichtete ausführlich ( siehe hier und unten). Der Schlagabtausch, der sich danach entspann, findet nun im Internet seine Fortsetzung.

„Fadenscheinige Politik auf dem Rücken von Jugendlichen“

Die ÖVP wirft dem ATSV auf ihrer Homepage vor, nicht das Gespräch gesucht, sondern die Medien absichtlich mit Falschmeldungen gefüttert zu haben. Unter anderem wurde der sportliche Betrieb infrage gestellt, woraus die Bürgermeister-Partei schließt: „Auf dem Rücken von 100 fußballbegeisterten Jugendlichen wird hier fadenscheinige Politik gemacht.“

Die ÖVP Hollabrunn sei stets bestrebt, den Sport in den Vordergrund zu stellen. Doch die Rückbenennung „vom neutralen FK Blau-Weiß zum politisch eindeutig orientierten ATSV“ zeige schon, wie weit der Sport hier im Vordergrund stehe.

Die Bernreiter-ÖVP betont auf ihrer Website: „Sollte die politische Abhängigkeit des ATSV so weit gehen, dass der Spielbetrieb nicht aufrechterhalten werden kann, sind wir jederzeit in der Lage, einen Fußballverein in Hollabrunn zu aktivieren, um den fußballbegeisterten Kindern und Jugendlichen eine entsprechende Trainings- und Ausbildungsmöglichkeit sowie sportlichen Wettkampf zu ermöglichen.“

Vorerst gelte übrigens die Unschuldsvermutung, „aber die Stadtgemeinde wurde hier um viel Geld betrogen“.

ATSV: Einladung zum Gespräch nicht erkennbar gewesen

Auf dieses Schreiben reagierte der ATSV rund um seinen Sprecher Harald Gehbauer via Facebook. Man habe lediglich das Anwaltsschreiben der Gemeinde Hollabrunn „1:1“ veröffentlicht. Eine Einladung zum Gespräch sei nicht zu erkennen gewesen. Und es sei abermals erwähnt, „dass wir ohne der näheren Erläuterung des Tatbestandes nicht nachvollziehen können, was gemeint ist“.

Der ATSV sei der Meinung, immer im Rahmen der Vereinbarungen und Gesetze gehandelt zu haben und sei natürlich an einer lückenlosen Aufklärung interessiert. „Hoffentlich werden uns irgendwann die Details mitgeteilt, damit wir darauf reagieren können“, heißt es im ATSV-Posting. Bis dahin würden wahrscheinlich weiterhin kriminelle Handlungen mit dem Beisatz, es gelte die Unschuldsvermutung, unterstellt und werde Stimmung gegen den Verein gemacht.

Zur Kritik an der Namensgebung heißt es, dass es eine zentrale Forderung von Sportstadtrat Kornelius Schneider gewesen sei, dass es nur einen Verein geben darf. Der Name sei ihm jedoch völlig egal gewesen. „Da der ATSV als Traditionsverein mit fast 100-jähriger Geschichte seinen geliebten Waldsportplatz opfern musste, war es naheliegend, wenigstens den Namen zu erhalten. Offensichtlich muss man nun auch darauf eine politisch motivierte Absicht konstruieren.“