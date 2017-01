Vier statt fünf Klassen umfasst die HAK nur mehr und kontinuierlich – immer, nachdem Maturanten flügge werden – schrumpft die Bundesschule. Direktorin Birgit Wagner gab im Vorjahr mit Wehmut bekannt, dass das Modell „Handelsakademie“ auch am Standort Retz auslaufen wird. Die Handelsschule (HAS) existiert schon längst nicht mehr.

Bildungsgemeinderat Walter Fallheier gab sich in Gemeinderatssitzungen kämpferisch: Das Ergebnis war eine Bildungsresolution, in der der Erhalt der HAK als Ziel angegeben wird. Wagner kann da nur den Kopf schütteln. Sie hat mit einer Stellungnahme auf die Resolution geantwortet, denn: „Da gibt’s Zahlen, die hat auch Walter Fallheier gesehen.“

Die Schülerzahl sinkt seit Jahren. „Im Prinzip war’s schon klar, als Ewald Fidesser ging“, so Wagner, die dem Direktor 2013 nachfolgte. „Es kämpfen alle HAKs über der Donau.“

Die Schule hat noch die Vision aufs Papier gebracht, HAK und HLT unter einem Dach zu vereinen. Gemeinsames im Lehrplan, wie etwa die kaufmännische Ausbildung, wäre gemeinsam unterrichtet worden. Der Rest wäre haarscharf getrennt worden. Das Bundesministerium winkte bei dem eingereichten Schulversuch ab. Wagner: „Ich glaube, die Zeit ist nicht reif.“

Für die HLT, deren Schülerzahl in den letzten Jahren gestiegen ist, werden andere Pläne verfolgt. Die Schule will zum Rockenbauerplatz umsiedeln. Es gebe bereits einen ratifizierten Vorvertrag, so Wagner. Dieser besagt: Der öffentliche Sportplatz (ein Gemeindegrundstück unterhalb der HAS) soll für einen Zubau verwendet werden.

Ein Ausbau am HLT-Gelände lässt sich nicht verwirklichen: „Wir sind in einem Wasserschutzgebiet. Ein Umbau wäre am Seeweg nicht möglich“, erklärt Wagner. Hinzu kommt: „Wir sind in einem umgebauten Internat.“ Die Umgestaltung sei zwar gut gelungen, aber: „Für Schulen braucht’s zum Beispiel eine bestimmte Raumhöhe. Das ist alles nicht da.“