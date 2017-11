Es war ein Freudentag für die kleine Gemeinde. Dem ehemaligen Bürgermeister, Ehrenbürger und Schuldirektor Friedrich Zottl wurde post mortem anlässlich seines Geburtstages, der sich am 5. Dezember zum 100. Mal jährt, eine besondere Ehre zuteil: „Seine“ Ausbildungsstätte soll künftig den Namen „Friedrich Zottl-Schule“ tragen. Dazu wurde bei einer Gedenkveranstaltung eine Ehrentafel, die künftig das Haus zieren wird, enthüllt.

„Kaum einer hat diese Gemeinde tiefer geprägt als Friedrich Zottl“, ließ Bürgermeister Christian Hartmann in seiner Festrede wissen. „Er war ein Mann, der mitten unter uns gelebt und gewirkt hat.“ Dieses Engagement, im schulischen wie politischen Bereich, hob auch Vizebürgermeister Manfred Baumgartner, der selbst Schüler Zottls war, hervor: „Sein Leben war geprägt von ständigem Streben nach Innovationen, von steter Emsigkeit, Engagement und von Weitblick.“

Zottl war mit Unterbrechung von 1962 bis 1990 Bürgermeister. 1945 kam er als Lehrer an die Volksschule. Schon 1948 war er Schuldirektor und übte das Amt bis 1979 aus.

In dieser Zeit führte er den Gruppenunterricht ein und tat sich durch weitere Lehrversuche hervor. Für seine Leistungen wurde er mehrfach ausgezeichnet. Er war (Mit-)Verfasser von vier Deutschbüchern, die Fibel „Frohes Lernen“ war lange Zeit in vielen österreichischen Schulen in Verwendung.

„Die Herzens- und Wissensbildung war meinem Vater ein ständiges Anliegen“, erzählte Zottls Tochter Angelika, die mit ihrer Familie und Bruder Friedrich gekommen war. Sie bedankte sich im Namen der Familie bei allen Initiatoren, die sich für die Ehrung eingesetzt haben