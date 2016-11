Nach dem ersten Jahr zogen die vier Bilanz. Immer wieder werde Scharinger auf den „Kuschelkurs“ angesprochen. Er habe große Ressorts und müsse deswegen mit der ÖVP auskommen. „Die ÖVP nutzt ihre absolute Mehrheit in allen Belangen aus. Die ÖVP bestimmt und beherrscht. Das ist der Wählerwille.“

Den erneuerten Eislaufplatz, das neue Kinderbecken im Freibad oder auch die Sporthalle, die für Jugendveranstaltungen adaptiert wurde, nennt Scharinger als Beweis, dass seine Richtung stimme. Er könne sich an keine Idee der SPÖ erinnern, die in den vergangenen 27 Jahren – solange ist er bereits im Gemeinderat – umgesetzt wurde.

Ohne Lichtenecker hätte es die Kleinstkindbetreuung in Hollabrunn nicht gegeben, erinnert der Listenchef.

"Wenn Not am Mann ist, dann springe ich ein"

„Vor einem Jahr hat die ÖVP gesagt: „Die streiten und wir arbeiten.“ Aber ich sag nur: Mitterhauser, Kyncl, Fischer …“, spielt er auf Konflikte innerhalb der Mehrheitspartei an. Andreas Fischer trat nicht nur als Gemeinderat zurück, er gab auch seine Funktion als Ortsvorsteher von Breitenwaida auf. Die Nachbesetzung ist schwer.

„Ich melde meinen Zweitwohnsitz in Breitenwaida an. Wenn Not am Mann ist, dann springe ich ein. Ich helf‘ der ÖVP gern aus, wenn der Bürgermeister in der Zwickmühle ist“, will Scharinger helfen. Wo sein Zweitwohnsitz sein soll? „Na beim Fischer Andi …“

Dass die Hollabrunner Bäcker nicht mehr das Krankenhaus beliefern und Bürgermeister Erwin Bernreiter (VP) daraufhin meinte, er könne dem Betroffenen nicht helfen, weil er sich an die Medien wandte, ärgert Scharinger: „Es kann doch nicht sein, nur weil sich ein Bürger traut aufzumucken, dass sie ihm dann nicht mehr helfen! Wir sind doch nicht die Knechte des Bürgermeisters!“

„Es ist mühsam, man muss immer Druck erzeugen“

Ein anderes rotes Tuch für die Bürgerliste ist die Hollabrunner Hundezone. „Es ist mühsam, man muss immer Druck erzeugen“, ist Bauer mit der Causa nur allzu gut vertraut. Nach monatelangem Kampf wurde nun endlich der löchrige Zaun rund um die Zone verstärkt. Das war wichtig, denn neben der Hundezone wurde ein Spielplatz errichtet. Die Sinnhaftigkeit dieser Kombination stellt Bauer sehr infrage.

Dass das Projekt Schulcampus umgesetzt werden wird, bezweifelt Scharinger stark. Eine Finanzierung sei nicht gegeben: „Wir wissen nicht einmal, wie wir die Häuslfrau zahlen sollen und dann reden wir über ein 18-Millionen-Euro Projekt?“

„Wir sind hundertprozentig für Hollabrunn da“

Die Bürgerliste will in Zukunft verstärkt daran arbeiten, dass sie von den Bürgern auch als solche wahrgenommen wird. Denn viele denken immer noch, sie würden den Freiheitlichen angehören. „Es muss eine klare Trennung geben“, meint Scharinger. „Wir sind hundertprozentig für Hollabrunn da“, müssen sich die Mandatare nicht für einer Obrigkeit in St. Pölten rechtfertigen, ergänzt Bauer.

Das wiederum mache es aber schwieriger, Mitstreiter zu finden. „Wir haben jetzt keine große Organisation mehr, die für uns Werbung macht.“ Das sei nicht die einzige Schwierigkeit, wenn es darum geht, neue Mitglieder für die „Liste Scharinger“ zu finden. „Wenn man sich zu uns bekennt, dann stellt man sich ganz klar gegen die Mehrheitspartei“, fasst Bauer zusammen. Es brauche schon Mut, einer Bürgerliste anzugehören.